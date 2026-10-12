Янченко о рисках прекращения обмена разведданными с США

Депутат Галина Янченко. Фото: facebook.com/halyna.yanchenko

Украина может лишиться доступа к важной информации о запусках баллистических ракет, если США прекратят передавать разведывательные данные. Американские спутниковые системы помогают выявлять такие угрозы, тогда как возможности европейских партнеров в этом направлении и скорость передачи информации остаются ограниченными.

Об этом заявила народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Галина Янченко в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Почему американские разведданные важны для обнаружения баллистических ракет

По словам парламентария, сотрудничество с европейскими союзниками не полностью компенсирует возможную потерю американских разведданных. Это может затруднить своевременное получение информации о запусках баллистических ракет.

Отдельно Янченко обратила внимание на возможное прекращение программы PURL, в рамках которой международные партнеры финансируют закупку американского вооружения для Украины. В частности, речь идет о средствах противовоздушной обороны, необходимых для защиты населения и энергетической инфраструктуры.

По мнению депутата, сворачивание этой программы будет иметь последствия не только для Украины, но и для американских компаний, производящих оружие. Они могут потерять значительный рынок сбыта своей продукции.

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Комментируя возможные шаги администрации президента США Дональда Трампа, Янченко выразила непонимание такой политики и подчеркнула её возможные последствия.

"Мы видим очередное заявление и очередное возможное действие, когда президент Трамп стреляет себе в ногу, и это совершенно непонятно, и никак нельзя ни объяснить, ни одобрить накануне выборов в Америке", — заявила народный депутат.

В то же время Янченко отметила, что информацию о возможных угрозах со стороны США должны подтвердить или опровергнуть непосредственно те, кому они были адресованы. По ее словам, это могут сделать Павел Палиса и Михаил Драпатый.

Как сообщали Новини.LIVE, европейские разведывательные службы предупредили о возможной подготовке Россией покушений на руководителей оборонных предприятий в Европе. Из-за этих угроз компании усиливают меры безопасности для своих руководителей. По данным пяти европейских спецслужб, риск касается как крупных, так и небольших производителей, в частности предприятий, изготавливающих беспилотники и комплектующие к ним.

Как сообщали Новини.LIVE, 11 октября семь сенаторов США от Демократической и Республиканской партий выступили против решения Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного топлива. Они заявили, что президент нарушил закон и что Соединённые Штаты не должны оказывать Владимиру Путину финансовую поддержку.