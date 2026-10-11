Россия готовит покушения на руководителей оборонных компаний Европы

FT: Российская разведка готовит покушения на руководителей оборонных компаний Европы
Стало известно, что европейские оборонные компании усиливают охрану руководителей после предупреждений западных разведывательных служб. По данным пяти европейских спецслужб, угроза касается руководителей крупных и малых предприятий в Европе, в частности производителей беспилотников и комплектующих к ним.
Об этом сообщает Financial Times, передает Новини.LIVE.
Как российская разведка организует операции
По данным FT, Кремль отдал приказ расширить диверсионные и гибридные операции в Европе. Их подготовку в основном координирует ГРУ — российская военная разведка.
Российские разведчики активнее сотрудничают с организованными преступными группировками и задействуют агентурные сети, действующие в разных странах. Сбор информации, планирование, логистику и проведение операций могут распределять между разными людьми и группами, а не поручать одному исполнителю.
В некоторых случаях спецслужбам уже удалось выявить и сорвать подготовленные нападения. В других случаях они замечали слежку за потенциальными целями возле их домов и на работе.
"Угроза в Европе возросла — как для имущества, так и для людей", — отметил один из высокопоставленных сотрудников европейской разведки.
В Германии советуют усилить личную охрану
Федеральное ведомство по защите конституции Германии ( BfV) более активно контактирует с сотрудниками и руководителями оборонных компаний. В частности, ведомство рекомендует рассмотреть возможность найма частной охраны.
Глава BfV Синан Селен предупредил немецких парламентариев, что Россия целенаправленно планирует насильственные действия против отдельных людей. Представители оборонных компаний рассказали FT, что в течение последних шести месяцев усилили личную охрану в соответствии с рекомендациями государственных служб безопасности.
Россия пытается запугать бизнес
По оценке собеседников FT, российской стороне не обязательно доказывать подготовку к фактическому нападению. Сам страх за собственную жизнь может заставить руководителей и сотрудников компаний отказаться от сотрудничества с Украиной.
"Цель России — психологическая", — пояснил один из представителей европейской разведки. По его словам, российская сторона стремится к тому, чтобы люди «дважды подумали, прежде чем сотрудничать с Украиной».
Но усиленная охрана сотрудников и производственных объектов требует значительных затрат. Больше всего это может сказаться на небольших предприятиях и стартапах. По данным издания, одна из компаний даже перенесла производственную площадку в Западную Европу из-за угроз со стороны России.
В Европе помнят о заговоре против руководителя Rheinmetall
Руководители крупнейших европейских производителей вооружений усилили меры безопасности еще в начале 2024 года. Тогда спецслужбы США и Германии раскрыли заговор против генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.
Паппергер, который активно выступал за предоставление Украине оружия, в настоящее время находится под круглосуточной охраной частных охранников и полиции.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял о наличии у украинской и европейской разведок данных о подготовке Россией атак на европейские страны. По словам главы МИД, разведки располагают информацией о конкретных планах нападений, поэтому важно своевременно выявлять угрозы и предотвращать возможные атаки.
Также Новини.LIVE писали, что в начале сентября в Мюнхене неизвестные бросили несколько зажигательных устройств на строительную площадку перед штаб-квартирой технологической группы Rohde & Schwarz. Тогда сообщалось, что потенциальной целью могла быть компания, сотрудничающая с Украиной.