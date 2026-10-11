Россия готовит покушения на руководителей оборонных компаний Европы

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: российские СМИ

Стало известно, что европейские оборонные компании усиливают охрану руководителей после предупреждений западных разведывательных служб. По данным пяти европейских спецслужб, угроза касается руководителей крупных и малых предприятий в Европе, в частности производителей беспилотников и комплектующих к ним.

Об этом сообщает Financial Times, передает Новини.LIVE.

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Как российская разведка организует операции

По данным FT, Кремль отдал приказ расширить диверсионные и гибридные операции в Европе. Их подготовку в основном координирует ГРУ — российская военная разведка.

Российские разведчики активнее сотрудничают с организованными преступными группировками и задействуют агентурные сети, действующие в разных странах. Сбор информации, планирование, логистику и проведение операций могут распределять между разными людьми и группами, а не поручать одному исполнителю.

В некоторых случаях спецслужбам уже удалось выявить и сорвать подготовленные нападения. В других случаях они замечали слежку за потенциальными целями возле их домов и на работе.

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"Угроза в Европе возросла — как для имущества, так и для людей", — отметил один из высокопоставленных сотрудников европейской разведки.

В Германии советуют усилить личную охрану

Федеральное ведомство по защите конституции Германии ( BfV) более активно контактирует с сотрудниками и руководителями оборонных компаний. В частности, ведомство рекомендует рассмотреть возможность найма частной охраны.

Глава BfV Синан Селен предупредил немецких парламентариев, что Россия целенаправленно планирует насильственные действия против отдельных людей. Представители оборонных компаний рассказали FT, что в течение последних шести месяцев усилили личную охрану в соответствии с рекомендациями государственных служб безопасности.

Россия пытается запугать бизнес

По оценке собеседников FT, российской стороне не обязательно доказывать подготовку к фактическому нападению. Сам страх за собственную жизнь может заставить руководителей и сотрудников компаний отказаться от сотрудничества с Украиной.

"Цель России — психологическая", — пояснил один из представителей европейской разведки. По его словам, российская сторона стремится к тому, чтобы люди «дважды подумали, прежде чем сотрудничать с Украиной».

Но усиленная охрана сотрудников и производственных объектов требует значительных затрат. Больше всего это может сказаться на небольших предприятиях и стартапах. По данным издания, одна из компаний даже перенесла производственную площадку в Западную Европу из-за угроз со стороны России.

В Европе помнят о заговоре против руководителя Rheinmetall

Руководители крупнейших европейских производителей вооружений усилили меры безопасности еще в начале 2024 года. Тогда спецслужбы США и Германии раскрыли заговор против генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

Паппергер, который активно выступал за предоставление Украине оружия, в настоящее время находится под круглосуточной охраной частных охранников и полиции.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял о наличии у украинской и европейской разведок данных о подготовке Россией атак на европейские страны. По словам главы МИД, разведки располагают информацией о конкретных планах нападений, поэтому важно своевременно выявлять угрозы и предотвращать возможные атаки.

Также Новини.LIVE писали, что в начале сентября в Мюнхене неизвестные бросили несколько зажигательных устройств на строительную площадку перед штаб-квартирой технологической группы Rohde & Schwarz. Тогда сообщалось, что потенциальной целью могла быть компания, сотрудничающая с Украиной.