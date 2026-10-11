Росія готує замахи на керівників оборонних компаній Європи

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Стало відомо, що європейські оборонні компанії посилюють охорону керівників після попереджень західних розвідувальних служб. За даними п'яти європейських спецслужб, загроза стосується очільників великих і малих підприємств у Європі, зокрема виробників безпілотників та комплектувальних до них.

Про це повідомляє Financial Times, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як російська розвідка організовує операції

За даними FT, Кремль наказав розширити диверсійні та гібридні операції в Європі. Їхню підготовку здебільшого координує ГРУ — російська військова розвідка.

Російські розвідники активніше співпрацюють з організованими кримінальними угрупованнями та залучають агентурні мережі, які діють у різних країнах. Збір інформації, планування, логістику та виконання операцій можуть розподіляти між різними людьми й групами, а не доручати одному виконавцю.

У деяких випадках спецслужбам уже вдалося виявити та зірвати підготовлені напади. В інших вони помічали стеження за потенційними цілями біля їхніх будинків і на роботі.

Читайте також:

"Загроза в Європі зросла — і для майна, і для людей", — зазначив один із високопосадовців європейської розвідки.

У Німеччині радять посилити особисту охорону

Федеральне відомство із захисту конституції Німеччини (BfV) активніше контактує з працівниками та керівниками оборонних компаній. Зокрема, відомство рекомендує розглянути можливість найму приватної охорони.

Керівник BfV Сінан Селен попередив німецьких парламентарів, що Росія цілеспрямовано планує насильницькі дії проти окремих людей. Представники оборонних компаній розповіли FT, що протягом останніх шести місяців посилили особисту охорону за рекомендаціями державних служб безпеки.

Росія намагається залякати бізнес

За оцінкою співрозмовників FT, російській стороні не обов'язково доводити підготовку до фактичного нападу. Сам страх за власне життя може змусити керівників і працівників компаній відмовитися від співпраці з Україною.

"Мета Росії — психологічна", — пояснив один із представників європейської розвідки. За його словами, російська сторона прагне, щоб люди "двічі подумали перед співпрацею з Україною".

Але посилена охорона працівників і виробничих об'єктів потребує значних витрат. Найбільше це може позначитися на невеликих підприємствах і стартапах. За даними видання, одна з компаній навіть перенесла виробничий майданчик у Західній Європі через загрози з боку Росії.

У Європі пам'ятають про змову проти керівника Rheinmetall

Керівники найбільших європейських виробників озброєння посилили заходи безпеки ще на початку 2024 року. Тоді спецслужби США та Німеччини викрили змову проти генерального директора німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера.

Паппергер, який активно виступав за надання Україні зброї, нині перебуває під цілодобовою охороною приватних охоронців і поліції.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв про наявність у української та європейської розвідок даних щодо підготовки Росією атак на європейські країни. За словами очільника МЗС, розвідки мають інформацію про конкретні плани нападів, тому важливо завчасно виявляти загрози та запобігати можливим атакам.

Також Новини.LIVE писали, що на початку вересня в Мюнхені невідомі кинули кілька запальних пристроїв на будівельний майданчик перед штаб-квартирою технологічної групи Rohde & Schwarz. Тоді повідомлялося, що потенційною ціллю могла бути компанія, яка співпрацює з Україною.