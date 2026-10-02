Сибіга: РФ готує напади на країни ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Українська та європейська розвідки мають дані про підготовку Росією атак у Європі. За словами Андрія Сибіги, Москва також намагається посилювати тиск на європейські держави, щоб зменшити їхню підтримку України. Міністр зазначив, що дії РФ на території європейських країн уже не обмежуються гібридними методами.

Про це глава МЗС України Андрій Сибіга розповів у відповідь на запитання журналістів, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про плани РФ

Андрій Сибіга зазначив, що українська та європейська розвідки мають відповідні дані про плани Росії. За його словами, Москва також намагається посилювати тиск на європейські держави, щоб зменшити їхню підтримку України.

Глава МЗС України вважає, що дії РФ на території європейських країн уже не обмежуються гібридними методами. Він наголосив, що такі операції є актами саботажу та диверсій.

Пояснюючи свою позицію, Сибіга зазначив, що Європа вже перебуває у війні з Росією, оскільки Москва сама так сприймає ситуацію. Міністр також звернув увагу на операції, які РФ проводить на території європейських держав.

Читайте також:

"Я вважаю, що як би себе Європа не заспокоювала, вона вже перебуває у війні з Росією. Росія так вважає. І ці операції, які проводяться на території європейських країн, це вже не гібридні операції. Це вже акти саботажу, диверсій", — наголосив очільник дипломатичного відомства.

Сибіга також розповів, що розвідки мають інформацію про конкретні плани Росії щодо європейських країн. За його словами, йдеться про розроблені плани нападів, про які вже відомо розвідувальним службам.

"І європейські розвідки, і ми маємо дані про плани Росії. Чіткі розроблені плани з таргетом нападу на ту чи іншу європейську країну. Вони є. І розвідки про це знають. І до цього треба готуватися. Найголовніше — запобігти", — додав міністр.

Новини.LIVE інформували, що Головнокомандувач сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив, що Альянс має необхідні інструменти для стримування російської агресії. Він назвав прямий удар РФ по території НАТО малоймовірним, але не виключив такого сценарію. Гринкевич також попередив Путіна не випробовувати здатність Альянсу захищати свою територію.

Новини.LIVE також писали, що європейські розвідники припускають, що Росія може випробувати НАТО вже протягом найближчих місяців. Голова чеської служби безпеки Міхал Куделка не виключив обмеженого вторгнення РФ на територію Альянсу. Водночас керівник розвідки Латвії Нормундс Межвієц заявив, що ознак неминучої атаки наразі не бачить.