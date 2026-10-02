Сибига: РФ готовит нападения на страны ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Украинская и европейская разведки располагают данными о подготовке Россией атак в Европе. По словам Андрея Сибиги, Москва также пытается усилить давление на европейские государства, чтобы ослабить их поддержку Украины. Министр отметил, что действия РФ на территории европейских стран уже не ограничиваются гибридными методами.

Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал в ответ на вопросы журналистов, сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о планах РФ

Андрей Сибига отметил, что украинская и европейская разведки располагают соответствующими данными о планах России. По его словам, Москва также пытается усилить давление на европейские государства, чтобы ослабить их поддержку Украины.

Глава МИД Украины считает, что действия РФ на территории европейских стран уже не ограничиваются гибридными методами. Он подчеркнул, что такие операции являются актами саботажа и диверсий.

Объясняя свою позицию, Сибига отметил, что Европа уже находится в состоянии войны с Россией, поскольку Москва сама так воспринимает ситуацию. Министр также обратил внимание на операции, которые РФ проводит на территории европейских государств.

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"Я считаю, что как бы Европа ни успокаивала себя, она уже находится в состоянии войны с Россией. Россия так считает. И эти операции, проводимые на территории европейских стран, — это уже не гибридные операции. Это уже акты саботажа и диверсий", — подчеркнул глава дипломатического ведомства.

Сибига также рассказал, что разведки располагают информацией о конкретных планах России в отношении европейских стран. По его словам, речь идет о разработанных планах нападений, о которых уже известно разведывательным службам.

"И европейские спецслужбы, и мы располагаем данными о планах России. Чётко разработанные планы с целью нападения на ту или иную европейскую страну. Они есть. И спецслужбы об этом знают. И к этому нужно готовиться. Самое главное — предотвратить", — добавил министр.

Новини.LIVE сообщали, что главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что у Альянса есть необходимые инструменты для сдерживания российской агрессии. Он назвал прямой удар РФ по территории НАТО маловероятным, но не исключил такого сценария. Гринкевич также предупредил Путина, чтобы тот не испытывал способность Альянса защищать свою территорию.

Новини.LIVE также писали, что европейские разведчики предполагают, что Россия может испытать НАТО уже в течение ближайших месяцев. Глава чешской службы безопасности Михал Куделка не исключил ограниченного вторжения РФ на территорию Альянса. В то же время руководитель разведки Латвии Нормундс Межвиец заявил, что признаков неизбежной атаки пока не видит.