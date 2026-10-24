Директор Центрального разведывательного управления Джон Ретклифф. Фото: abcnews.go.com

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф, по оценке людей, работавших с ним, выполнит приказ президента США Дональда Трампа, если тот решит прекратить передачу разведывательной информации Украине. Однако Вашингтон официально не прекращал обмен разведданными с Киевом, хотя глава Белого дома угрожал таким шагом из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом говорится в материале американского журнала The Atlantic, опубликованном 23 октября, передает Новини.LIVE.

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Как директор ЦРУ будет действовать в случае решения Трампа

Автор материала Шейн Харрис пообщался с более чем десятком действующих и бывших сотрудников разведки США и Европы. По их словам, Ретклифф не будет пытаться убедить Трампа отказаться от решения о прекращении разведывательной поддержки Украины. Даже беспокойство внутри ЦРУ не изменит ситуацию.

Собеседники издания пояснили, что директор разведки считает своим долгом консультировать президента, а не определять государственную политику. Он может объяснить последствия возможных решений, но не будет настаивать на определенном варианте действий.

Украинские чиновники, тем временем, не считают Ретклиффа безусловным защитником интересов Украины. Они понимают, что он подчиняется Трампу и может выполнить его приказ.

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В то же время в Киеве доверяют директору ЦРУ в вопросах оценки ситуации на фронте. Украинские чиновники рассчитывают, что он донесет до президента США реальную картину войны, а не только то, что тот хочет услышать.

"Он хорошо осведомлен и понимает реальную ситуацию. Их люди, которые находятся здесь, очень хорошо нас поддерживают. Они настоящие профессионалы", — сказал собеседник издания о Ретклиффе и сотрудниках американской разведки.

Почему Трамп угрожает прекратить разведывательную поддержку Украины

Американский президент угрожал прекратить передачу разведданных, если Украина не прекратит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

Трамп связывает повреждения российских НПЗ с ростом цен на топливо и стремится остановить украинские удары. В то же время американская разведка считает, что российский диктатор Владимир Путин продолжает войну, поскольку рассчитывает измотать Украину и её союзников.

По оценке Международного энергетического агентства, в течение первых восьми месяцев 2026 года Украина в среднем наносила удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу раз в три дня.

Несмотря на напряженные отношения между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, американская разведка продолжает помогать украинским военным. По информации издания, переданные США данные используются для нанесения ударов вглубь территории России, а американские разведывательные спутники обеспечивают раннее предупреждение о приближении ракет и беспилотников.

"ЦРУ играет ведущую роль", — сказал бывший высокопоставленный офицер США, который часто посещает Украину.

Также ЦРУ помогало развивать современную украинскую разведку после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Что известно о рисках прекращения передачи разведданных

На прошлой неделе Украина уже столкнулась с проблемами, которые напоминали сокращение американской поддержки. На фоне российских ударов по Киеву появились сообщения о перебоях в работе спутниковой сети Starlink и американских систем раннего предупреждения о российских ракетах.

В то же время источники The Atlantic отметили, что часть проблем могла быть вызвана техническими неисправностями. Поэтому эти случаи не свидетельствуют о том, что США намеренно прекратили передачу разведданных Украине.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о предупреждении со стороны Вашингтона относительно возможного прекращения обмена разведывательными данными из-за ударов украинских военных по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Также Новини.LIVE писали о том, что украинские радиолокационные станции способны самостоятельно обнаруживать российские ракеты "Искандер" на высоте более 40 километров. В то же время в случае прекращения передачи спутниковой информации из США воздушные тревоги могут объявляться с опозданием и на более обширной территории.