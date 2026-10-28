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Главная Новости дня Флеш заявил, что Украина может вернуться к светомаскировке

Флеш заявил, что Украина может вернуться к светомаскировке

Ua ru
28 октября 2026 15:08
Украина может вернуться к светомаскировке из-за дронов РФ — Флеш facebook.com/zelenskyy.official
Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Украина может вернуться к светомаскировке, как в 2022 году, из-за оснащения российских дронов. Сообщается, что в них могут быть установлены оптические системы навигации. В частности, светомаскировка может касаться освещения дорог и трасс в ночное время.

Такое мнение высказал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, передает Новини.LIVE.

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"Флеш" о светомаскировке в Украине

Сергей Бескрестнов высказал свое мнение относительно нового оснащения российских беспилотников, он сообщил, что у Украины может возникнуть необходимость вновь использовать светомаскировку в качестве элемента защиты.

Может случиться так, что РФ начнет широко использовать модуль оптической навигации "Сусанин" на беспилотниках "Герань-5", других БПЛА и ракетах.

Он подчеркнул, что особенно это касается уличного освещения, в частности "на дорогах и отдельных участках трасс".

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Советник президента Бескрестнов напомнил, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину жители тоже использовали светомаскировку, но в большинстве случаев из-за непонимания ситуации и страха. По его словам, теперь к этому вопросу придется подойти более осознанно.

Флеш заявив, що Україна може повернутись до світломаскування - фото 1
Сообщение Сергея "Флеша". Скриншот: Telegram

Мы писали, что советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов пояснил, что использовать Starlink для дальних ударов по территории России физически невозможно. Такой ответ был реакцией на пост Илона Маска, в котором он утверждал, что Украина использует их для обстрелов РФ.

Новини.LIVE писали, что Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, как работает российская ракета "Искандер" с кассетной боеголовкой К5. Стало известно, что она взрывается над землей на 58 боевых частей, чтобы поразить как можно больше людей вокруг.

беспилотники оборонная сфера ракеты дроны война в Украине БпЛА
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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