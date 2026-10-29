Последствия атаки РФ на центр Чернигова 29 октября 2026 года. Фото: t.me/bryzynskyi

В четверг, 29 октября, российские войска атаковали центр Чернигова. В результате удара погибли две 15-летние девушки, еще как минимум одиннадцать человек получили ранения. Среди пострадавших — двое детей.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, пишет Новини.LIVE.

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Удар РФ по Чернигову: погибли две девушки

По словам Дмитрия Брижинского, российские войска нанесли очередной удар по центру города. Под ударом оказались мирные жители, которые шли на работу и занимались повседневными делами.

На момент сообщения было известно о двух погибших — это две девушки 15 лет. Число раненых возросло до одиннадцати человек, среди них — двое детей.

Брыжинский назвал атаку РФ на Чернигов террором против мирного населения и подчеркнул недопустимость убийства невинных людей:

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"Это настоящий террор против мирного населения. Нет никакого оправдания тем, кто отнимает жизни невинных людей".

Скриншот сообщения Бражинского/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что вечером 28 октября 2026 года российский дрон атаковал ветеринарно-стерилизационный центр "Шаг к животным" в Чернигове, ранив трех женщин в возрасте 18, 40 и 59 лет. Более сотни животных, находившихся в учреждении, удалось спасти и передать горожанам на временное содержание. 28 и 29 октября российские войска также атаковали гражданские автомобили в Семеновке и Корюковской общине, административное здание и частный двор в Семеновке.

Новини.LIVE писали, что в ночь на 27 октября российские войска атаковали Черниговскую область, в результате чего пострадали шесть человек, среди них 12-летний ребенок. В Корюковском районе из-за ударов загорелись жилые дома и хозяйственные постройки, пострадали четверо человек. Еще двое человек получили ранения в Новгород-Северском районе, где возник пожар на территории частного домовладения; все возгорания спасатели ликвидировали.