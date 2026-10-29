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Головна Новини дня Удар Росії по вокзалу в Дніпрі: Зеленський показав трагічні наслідки

Удар Росії по вокзалу в Дніпрі: Зеленський показав трагічні наслідки

Ua ru
29 жовтня 2026 12:27
Удар Росії по вокзалу в Дніпрі: Зеленський показав трагічні наслідки
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар дроном по залізничному вокзалу в Дніпрі у четвер, 29 жовтня. Противник здійснив обстріл перону, де стояли приміська електричка та регулярний пасажирський потяг.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл залізничного вокзалу Дніпра 29 жовтня

Новина доповнюється...

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Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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