Удар Росії по вокзалу в Дніпрі: Зеленський показав трагічні наслідки
Ua ru
29 жовтня 2026 12:27
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар дроном по залізничному вокзалу в Дніпрі у четвер, 29 жовтня. Противник здійснив обстріл перону, де стояли приміська електричка та регулярний пасажирський потяг.
Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.
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Російський обстріл залізничного вокзалу Дніпра 29 жовтня
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