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Главная Новости дня Удар РФ по вокзалу в Днепре: Зеленский показал трагические последствия

Удар РФ по вокзалу в Днепре: Зеленский показал трагические последствия

Ua ru
29 октября 2026 12:27
Удар РФ по вокзалу в Днепре: Зеленский показал трагические последствия
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар дроном по железнодорожному вокзалу в Днепре в четверг, 29 октября. Противник обстрелял платформу, на которой стояли пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел железнодорожного вокзала Днепра 29 октября

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Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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