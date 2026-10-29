Удар РФ по вокзалу в Днепре: Зеленский показал трагические последствия
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29 октября 2026 12:27
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар дроном по железнодорожному вокзалу в Днепре в четверг, 29 октября. Противник обстрелял платформу, на которой стояли пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
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Российский обстрел железнодорожного вокзала Днепра 29 октября
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