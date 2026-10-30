Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Взрывы в Кременчуге прогремели буквально сейчас, утром 30 октября. Россияне вновь атаковали город ракетами, но на этот раз на Кременчуг летели крылатые ракеты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Кременчуге 30 октября

Отметим, что примерно в 05:30 в большинстве областей Украины объявили красную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. В то же время Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистических ракет.

Уже в 05:51 военные официально подтвердили, что фиксируют пуски ракет, летевших через Сумскую и Харьковскую области в направлении Кременчуга. Еще чуть позже было уточнено, что летят крылатые ракеты, а в 06:04 в городе раздалась серия взрывов, о чем писали местные СМИ.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:11 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

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Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне уже атаковали Кременчуг баллистическими ракетами. Позже в городской администрации уточнили, что враг атаковал одно из промышленных предприятий.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится к новым ударам по Украине с использованием баллистических ракет.