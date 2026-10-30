Зеленский об ударах РФ по энергетике и атаке на Кременчуг

Зеленский рассказал о последствиях атак РФ и переговорах в Турции
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30 октября 2026 19:59
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Президент Украины Владимир Зеленский 30 октября сообщил о возобновлении электроснабжения после российских ударов в Днепре, Киеве и области. Также он заявил об ударе баллистическими ракетами по нефтеперерабатывающей инфраструктуре Кременчуга в Полтавской области и анонсировал переговоры в Турции и новые дипломатические форматы, на которые Украина рассчитывает в ноябре.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает Новини.LIVE.
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Последствия ударов РФ по энергетике
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