Президент Украины Владимир Зеленский в Стамбуле 31 октября 2026 года. Фото: кадр из видео facebook.com/zelenskyy.official

В субботу, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул вместе со своей рабочей группой. Там запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также глава государства должен встретиться с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

О своём приезде в Стамбул Зеленский сообщил в соцсетях, пишет Новини.LIVE.

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Зеленский прибыл в Стамбул на переговоры с Эрдоганом

По словам Владимира Зеленского, впереди важные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых планируется обсудить укрепление защиты украинцев, развитие партнерства между государствами и дипломатические перспективы.

Отдельно президент обратил внимание на вопрос судоходства в Черном море. Он подчеркнул, что эта тема также будет среди тех, которые поднимут во время визита в Турцию.

О планах на встречу и основных темах переговоров Зеленский сообщил в своём посте:

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"Прибыли с командой в Стамбул. Впереди важные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Работаем над укреплением защиты наших людей, межгосударственного партнерства с Турцией и реальных дипломатических перспектив. Есть важные вопросы, касающиеся судоходства в Чёрном море. Также запланирована встреча с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Спасибо всем, кто с Украиной".

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 30 октября 2026 года Владимир Зеленский анонсировал важные переговоры в Турции, направленные на поиск возможностей для дипломатического урегулирования войны. Украина рассчитывает, что уже в ноябре удастся перейти к форматам переговоров, которые давно обсуждаются. Президент подчеркнул, что Киев стремится использовать все возможности для достижения дипломатических результатов.

Новини.LIVE писали, что 23 сентября 2026 года Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Лидеры обсудили вопросы безопасности в Черном море и возобновление полноценной работы морского экспортного коридора. Также речь шла о контактах Украины с американской стороной, зоне свободной торговли и потенциальном соглашении Drone Deal.