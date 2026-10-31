Это не принесет пользы: Эрдоган об атаках на гражданские суда
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал своё мнение по поводу атак на гражданские суда в Чёрном море. Он заявил, что это недопустимо, и, по его словам, эскалация войны между РФ и Украиной распространяется на акваторию Чёрного моря.
Об этом он сообщил 31 октября, в субботу, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Новини.LIVE.
Эрдоган о безопасности в Черном море
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским высказал свое мнение о безопасности судоходства в Черном море.
Он поделился своими наблюдениями: на фоне эскалации российско-украинской войны боевые действия распространяются и на акваторию Черного моря.
"Для нас неприемлемы такие нападения, от кого бы они ни исходили", — сказал Эрдоган.
Мы писали, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Турцию для встреч с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским Патриархом Варфоломеем. По его словам, эти встречи должны укрепить международное партнерство и реальные дипломатические перспективы.
Новини.LIVE сообщали, что, по словам Зеленского, переговоры в Стамбуле важны для Украины. Глава государства хочет использовать эту возможность для дипломатического урегулирования.