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Это не принесет пользы: Эрдоган об атаках на гражданские суда

Ua ru
31 октября 2026 18:46
Это не принесет пользы: Эрдоган прокомментировал атаки на гражданские суда Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал своё мнение по поводу атак на гражданские суда в Чёрном море. Он заявил, что это недопустимо, и, по его словам, эскалация войны между РФ и Украиной распространяется на акваторию Чёрного моря.

Об этом он сообщил 31 октября, в субботу, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Новини.LIVE.

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Эрдоган о безопасности в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским высказал свое мнение о безопасности судоходства в Черном море.

Он поделился своими наблюдениями: на фоне эскалации российско-украинской войны боевые действия распространяются и на акваторию Черного моря.

"Для нас неприемлемы такие нападения, от кого бы они ни исходили", — сказал Эрдоган.

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Мы писали, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Турцию для встреч с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским Патриархом Варфоломеем. По его словам, эти встречи должны укрепить международное партнерство и реальные дипломатические перспективы.

Новини.LIVE сообщали, что, по словам Зеленского, переговоры в Стамбуле важны для Украины. Глава государства хочет использовать эту возможность для дипломатического урегулирования.

Владимир Зеленский Турция Черное море Реджеп Эрдоган война в Украине
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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