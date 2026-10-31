Президент України Володимир Зеленський та Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Reuters

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив свою думку щодо атак на цивільні судна в Чорному морі. Він заявив, що це неприпустимо, та, за його словами, ескалація війни РФ з Україною поширюється на акваторію Чорного моря.

Про це він повідомив 31 жовтня, у суботу, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає Новини.LIVE.

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Ердоган про безпеку в Чорному морі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським висловив свою думку щодо безпеки судноплавства в Чорному морі.

Він поділився своїми спостереженнями: на тлі ескалації російсько-української війни бойові дії деталі поширюються й на акваторію Чорного моря.

"Для нас неприйнятні такі напади, від кого б вони не надходили", — сказав Ердоган.

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Новини.LIVE писали, що за словами Зеленського, перемовини в Стамбулі важливі для України. Глава держави хоче використати цю можливість для дипломатичного врегулювання.