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Головна Новини дня Не принесе користі: Ердоган про атаки на цивільні судна

Не принесе користі: Ердоган про атаки на цивільні судна

Ua ru
31 жовтня 2026 18:46
Не принесе користі: Ердоган прокоментував атаки на цивільні судна Reuters
Президент України Володимир Зеленський та Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Reuters

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив свою думку щодо атак на цивільні судна в Чорному морі. Він заявив, що це неприпустимо, та, за його словами, ескалація війни РФ з Україною поширюється на акваторію Чорного моря.

Про це він повідомив 31 жовтня, у суботу, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає Новини.LIVE.

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Ердоган про безпеку в Чорному морі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським висловив свою думку щодо безпеки судноплавства в Чорному морі. 

Він поділився своїми спостереженнями: на тлі ескалації російсько-української війни бойові дії деталі поширюються й на акваторію Чорного моря.

"Для нас неприйнятні такі напади, від кого б вони не надходили", — сказав Ердоган.

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Ми писали, що український лідер Володимир Зеленський прибув до Туреччини задля зустрічей з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та Вселенським Патріархом Варфоломієм. За його словами, ці зустрічі має зміцнити міжнародне партнерство та реальні дипломатичні перспективи.

Новини.LIVE писали, що за словами Зеленського, перемовини в Стамбулі важливі для України. Глава держави хоче використати цю можливість для дипломатичного врегулювання.

Володимир Зеленський Туреччина Чорне море Реджеп Ердоган війна в Україні
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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