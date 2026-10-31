Президент України Володимир Зеленський із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 31 жовтня, зустрівся у Стамбулі з Вселенським Патріархом Варфоломієм у його резиденції на Фанарі. Глава держави привітав предстоятеля з 35-ю річницею інтронізації, яку відзначатимуть 2 листопада. Їх особиста розмова тривала близько години.

Про це повідомив Зеленський у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Володимир Зеленський Зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Що Зеленський розповів про ситуацію в Україні

Під час зустрічі президент поінформував Варфоломія про роботу України разом із міжнародними партнерами для досягнення миру. Зокрема, йшлося про контакти з американською стороною.

Також глава держави розповів про постійні російські удари по енергетичній інфраструктурі.

"По всьому, що забезпечує нормальне життя людей", — наголосив Зеленський.

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Гуманітарна операція в Олешках

Окремою темою розмови стала гуманітарна операція в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. За словами Зеленського, під час місії вдалося врятувати людей.

"Це дуже важливий результат, і ми сподіваємось, що світ буде тиснути на Росію, щоб такі деескалаційні кроки розширювалися", — заявив глава держави.

Що відповів Вселенський Патріарх

У пресслужбі Константинопольського Патріархату повідомили, що Варфоломій підтвердив підтримку українського народу, який страждає від війни. Він також заявив, що Церква молиться за мир і справедливість в Україні та підтримує ініціативи для мирного врегулювання конфліктів.

"Дякую Його Всесвятості за послідовну публічну позицію, підтримку нашої держави та постійні молитви за мир в Україні", — написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 31 жовтня Володимир Зеленський провів у Стамбулі переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили можливість проведення тристоронньої зустрічі України, США та Росії в Туреччині. За словами українського президента, до дипломатичного процесу також варто залучити Анкару, європейські країни та інших міжнародних партнерів.

Також Новини.LIVE писали, що Реджеп Тайїп Ердоган висловив свою думку щодо атак на цивільні судна в Чорному морі. Він заявив, що це неприпустимо, та, за його словами, ескалація війни РФ з Україною поширюється на акваторію Чорного моря.