Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Президента

С начала полномасштабной войны российские военные убили около 120 представителей духовенства в Украине, а примерно 800 религиозных сооружений были разрушены или повреждены. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия целенаправленно атакует украинские церкви и религиозные учреждения, уничтожая не только здания, но и историческое и культурное наследие.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы государства.

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После попадания по Киево-Печерской лавре. Фото: armyinform.com.ua

Зеленский рассказал о потерях среди духовенства

Глава государства заявил, что российские военные намеренно атакуют представителей духовенства, украинские церкви и другие религиозные учреждения.

"Россияне убили около 120 представителей духовенства. Намеренно, не случайно — в результате целенаправленных атак на этих людей, на наши церкви и другие религиозные учреждения", — сообщил Зеленский.

По словам главы государства, масштабы разрушений религиозных объектов также значительны. От российских ударов пострадали около 800 сооружений, часть которых имеет многовековую историю.

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Президент обратил внимание на то, что российские войска атаковали исторические храмы с помощью дронов и даже ракет.

"Это ужас и безумие. И дело не в деньгах. Речь идет о нашем наследии, истории, искусстве и архитектуре", — подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что уничтоженные исторические памятники невозможно просто отремонтировать, поскольку речь идет об уникальных объектах культурного и духовного наследия.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Зеленский анонсировал увеличение поставок генераторов и другого энергетического оборудования из Турции уже на следующей неделе. По его словам, украинская сторона провела переговоры с представителями турецких энергетических компаний.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры Украины, США и России на территории Турции. Такую возможность он обсудил 31 октября во время встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Украинский лидер отметил, что переговоры планируют на первую половину ноября.