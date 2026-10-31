Зеленский: Россия убила около 120 священников в Украине
С начала полномасштабной войны российские военные убили около 120 представителей духовенства в Украине, а примерно 800 религиозных сооружений были разрушены или повреждены. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия целенаправленно атакует украинские церкви и религиозные учреждения, уничтожая не только здания, но и историческое и культурное наследие.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы государства.
Зеленский рассказал о потерях среди духовенства
Глава государства заявил, что российские военные намеренно атакуют представителей духовенства, украинские церкви и другие религиозные учреждения.
"Россияне убили около 120 представителей духовенства. Намеренно, не случайно — в результате целенаправленных атак на этих людей, на наши церкви и другие религиозные учреждения", — сообщил Зеленский.
По словам главы государства, масштабы разрушений религиозных объектов также значительны. От российских ударов пострадали около 800 сооружений, часть которых имеет многовековую историю.
Российские атаки уничтожают религиозное наследие Украины
Президент обратил внимание на то, что российские войска атаковали исторические храмы с помощью дронов и даже ракет.
"Это ужас и безумие. И дело не в деньгах. Речь идет о нашем наследии, истории, искусстве и архитектуре", — подчеркнул глава государства.
Зеленский подчеркнул, что уничтоженные исторические памятники невозможно просто отремонтировать, поскольку речь идет об уникальных объектах культурного и духовного наследия.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Зеленский анонсировал увеличение поставок генераторов и другого энергетического оборудования из Турции уже на следующей неделе. По его словам, украинская сторона провела переговоры с представителями турецких энергетических компаний.
Также Новини.LIVE писал, что Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры Украины, США и России на территории Турции. Такую возможность он обсудил 31 октября во время встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Украинский лидер отметил, что переговоры планируют на первую половину ноября.