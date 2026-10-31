Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Президента

Від початку повномасштабної війни російські військові вбили близько 120 представників духовенства в Україні, а приблизно 800 релігійних споруд були зруйновані або пошкоджені. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія цілеспрямовано атакує українські церкви та релігійні установи, знищуючи не лише будівлі, а й історичну та культурну спадщину.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на заяву глави держави.

Реклама

Після влучання по Київсько-Печерській лаврі. Фото: armyinform.com.ua

Зеленський розповів про втрати серед духовенства

Глава держави заявив, що російські військові навмисно атакують представників духовенства, українські церкви та інші релігійні установи.

"Росіяни вбили близько 120 представників духовенства. Навмисно, не випадково — унаслідок цілеспрямованих атак на цих людей, на наші церкви та інші релігійні установи", — повідомив Зеленський.

За словами глави держави, масштаби руйнувань релігійних об'єктів також є значними. Від російських ударів постраждали близько 800 споруд, частина яких має багатовікову історію.

Читайте також:

Російські атаки знищують релігійну спадщину України

Президент звернув увагу, що історичні храми російські війська атакували за допомогою дронів і навіть ракет.

"Це жах і божевілля. І справа не в грошах. Ідеться про нашу спадщину, історію, мистецтво та архітектуру", — наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що знищені історичні пам'ятки неможливо просто відремонтувати, оскільки йдеться про неповторні об'єкти культурної та духовної спадщини.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Зеленський анонсував збільшення постачання генераторів та іншого енергетичного обладнання з Туреччини вже наступного тижня. За його словами, українська сторона провела переговори з представниками турецьких енергетичних компаній.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський запропонував провести тристоронні переговори України, США та Росії на території Туреччини. Таку можливість він обговорив 31 жовтня під час зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі. Український лідер зазначив, що переговори планують на першу половину листопада.