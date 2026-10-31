Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна вже наступного тижня очікує збільшення постачання генераторів та іншого енергетичного обладнання. Президент Володимир Зеленський повідомив про переговори з представниками турецьких енергетичних компаній та наголосив на важливості міжнародної співпраці для забезпечення українських міст і сіл електроенергією.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Президента України.

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Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Reuters

Зеленський анонсував нові постачання енергообладнання

За словами глави держави, вже наступного тижня Україна розраховує отримати більше генераторів та обладнання, необхідного для підтримки роботи енергетичної системи.

Президент зазначив, що українська сторона вже провела зустріч із представниками турецьких енергетичних компаній. Переговори відбулися на тлі посилення російських атак на українську енергетику.

"Особливо зараз, коли росіяни посилили удари проти енергетики, всіх наших міст і сіл. Кожен енергетичний проєкт з партнерами має для нас значення", — наголосив Зеленський.

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Також глава держави підкреслив важливість співпраці з міжнародними партнерами для забезпечення потреб української енергетики. Зазначимо, що Туреччина разом з іншими країнами допомагала Україні пережити минулі зими під обстрілами енергетики.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що президент Володимир Зеленський заявив про можливість примусити Росію до деескалації війни. За його словами, це продемонструвала гуманітарна місія в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Глава держави наголосив, що російська сторона погодилася на проведення операції завдяки втручанню першої леді США Меланії Трамп.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський запропонував провести тристоронні переговори України, США та Росії в Туреччині. Таку можливість він обговорив 31 жовтня під час зустрічі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Український лідер також закликав залучити до дипломатичного процесу європейські країни та інших міжнародних партнерів.