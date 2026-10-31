Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина уже на следующей неделе ожидает увеличения поставок генераторов и другого энергетического оборудования. Президент Владимир Зеленский сообщил о переговорах с представителями турецких энергетических компаний и подчеркнул важность международного сотрудничества для обеспечения украинских городов и сел электроэнергией.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Президента Украины.

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Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Reuters

Зеленский анонсировал новые поставки энергооборудования

По словам главы государства, уже на следующей неделе Украина рассчитывает получить больше генераторов и оборудования, необходимого для поддержания работы энергетической системы.

Президент отметил, что украинская сторона уже провела встречу с представителями турецких энергетических компаний. Переговоры состоялись на фоне усиления российских атак на украинскую энергетику.

"Особенно сейчас, когда россияне усилили удары по энергетике, по всем нашим городам и селам. Каждый энергетический проект с партнерами имеет для нас значение", — подчеркнул Зеленский.

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Также глава государства подчеркнул важность сотрудничества с международными партнерами для обеспечения потребностей украинской энергетики. Отметим, что Турция вместе с другими странами помогала Украине пережить прошлые зимы в условиях обстрелов энергетической инфраструктуры.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил о возможности принудить Россию к деэскалации войны. По его словам, это продемонстрировала гуманитарная миссия во временно оккупированных Алешках Херсонской области. Глава государства подчеркнул, что российская сторона согласилась на проведение операции благодаря вмешательству первой леди США Мелании Трамп.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры Украины, США и России в Турции. Такую возможность он обсудил 31 октября во время встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинский лидер также призвал привлечь к дипломатическому процессу европейские страны и других международных партнеров.