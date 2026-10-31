Зеленський заявив, що місія в Олешках довела можливість деескалації з РФ

Зеленський: Росію можна змусити до деескалації
Ua ru
31 жовтня 2026 18:33
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках, Херсонської області продемонструвало можливість деескалації з боку Росії. За словами глави держави, результати місії свідчать, що російська сторона здатна погоджуватися на зниження напруженості.
Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на заяву Президента України.
Реклама
Новина доповнюється
Читайте також: