Омбудсмен Дмитро Лубінець з врятованими під час гуманітарної місії. Фото: СБУ

Жителі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині під час гуманітарної місії боялися фільтрації та хвилювалися, чи зможуть повернутися на підконтрольну Україні територію без документів. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про переживання людей, складність переговорів із російською стороною та відповідальність за учасників місії.

Про це Лубінець розповів у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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Зустріч мешканців Олешок в Україні. Фото: СБУ

Найбільший страх жителів Олешок

За словами омбудсмена, жителі Олешок, які перебували під російською окупацією з 2022 року, відкрито говорили про бажання повернутися на підконтрольну Україні територію. Найбільше людей непокоїли можливі перевірки та відсутність документів.

"Найвідповідальніший момент — коли там люди, коли до тебе підходять і кажуть: "Так, а буде фільтрація чи не буде? Чи можемо ми виїхати, чи не можемо?" — розповів Лубінець.

Омбудсмен пригадав, що деякі місцеві жителі не мали жодних документів і не оформлювали російських паспортів. Тому дуже боялися через це питання.

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"Найважче, коли ти несеш відповідальність не тільки за себе, а й за людей, які тобі повірили", — наголосив омбудсмен.

Лубінець також звернув увагу, що спілкувався з жителями Олешок українською мовою і вони відповідали йому так само.

Зустріч мешканців Олешок в Україні. Фото: СБУ

Лубінець розповів про домовленості з РФ

Омбудсмен зазначив, що гуманітарна місія стала серйозним випробуванням для його співробітників та українських журналістів, які погодилися взяти в ній участь, оскільки всім довелося їхати на ворожу територію, щоб потрапити на окуповану частину Херсонщини.

За словами Лубінця, домовленості були досягнуті безпосередньо з російською представницею Яною Лантратовою за координації Меланії Трамп.

"Те, що російська сторона й особисто Яна Валеріївна взяли на себе, вони все виконали. Усіх домовленостей було дотримано", — заявив Лубінець.

Також омбудсмен визнав, що переговори були непростими. Докладніше про перебіг гуманітарної місії, досягнуті домовленості та подальші плани омбудсмен пообіцяв розповісти 2 листопада.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Лубінець розповів про гуманітарну місію в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. За його словами, частина місцевих жителів вирішила залишитися в місті, інші захотіли виїхати на підконтрольну Україні територію або до Росії.

Також Новини.LIVE писав, що президент Володимир Зеленський повідомив про повернення евакуйованих жителів Олешок на підконтрольну Україні територію. За його словами, під час гуманітарної операції встановили режим тиші на Херсонському напрямку, розмінували дороги та доставили до міста гуманітарну допомогу. Евакуйовані громадяни перетнули український кордон на Чернігівщині. Також глава держави подякував першій леді США Меланії Трамп за посередництво.