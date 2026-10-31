Евакуація жителів Олешок. Ілюстративне фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Жителі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області вже дісталися підконтрольної Україні території. Люди залишили населений пункт у межах гуманітарної місії. До Олешок також доставили гуманітарну допомогу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Президента України Володимира Зеленського у суботу, 31 жовтня.

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Гуманітарна місія в Олешках. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Жителі Олешок прибули на підконтрольну Україні територію

Сьогодні, 31 жовтня 2026 року, жителі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області прибули на підконтрольну Україні територію.

Володимир Зеленський повідомив про результати гуманітарної операції в окупованих Олешках на Херсонщині. За його словами, під час місії на Херсонському напрямку встановили режим тиші, розмінували дороги до міста та доставили гуманітарні вантажі. Також президент зазначив, що людей, які потребували евакуації, вивезли з Олешок і навколишньої громади, а зараз вони вже перетнули український кордон на Чернігівщині:

"Відбулася гуманітарна операція з порятунку людей в Олешках на Херсонщині. Була встановлена тиша на Херсонському напрямку, і у цей час були розміновані дороги в Олешки, доставлені гуманітарні вантажі. Розраховуємо, що гуманітарний доступ до Олешків буде залишатись. І люди, які потребували евакуації, були вивезені з міста та навколишньої громади. Станом на цей час українські громадяни з Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині. Усім їм буде надана необхідна допомога. Важливо, щоб урядові структури та всі залучені обласні й місцеві влади спрацювали ефективно та допомогли нашим людям адаптуватись".

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Гуманітарна місія в Олешках. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Окремо президент подякував американській стороні та першій леді США Меланії Трамп за посередництво в гуманітарній операції. Він також відзначив роботу українських військових, омбудсмана Дмитра Лубінця та його команди, а ще всіх, хто привертав увагу міжнародної спільноти до ситуації в Олешках. Зеленський наголосив, що увага світу допомагає рятувати людей, і закликав до подальших кроків для деескалації:

"Дякую Американській стороні і першій леді Америки Меланії Трамп за посередництво. Пишаюся нашими Силами оборони України, які захищають нашу державу та з честю гарантували безпекові умови для гуманітарної операції. Дякую омбудсману України Дмитру Лубінцю та його команді за реалізацію місії. І дякую кожному й кожній у світі – усім журналістам, усім політичним та громадським лідерам, усім небайдужим людям, хто привертав глобальну увагу до тематики Олешків і справжньої гуманітарної катастрофи на тимчасово окупованій Росією території України. Коли є увага світу, є порятунок людей. Потрібні й наступні деескалаційні кроки та реальне наближення миру. Слава Україні!".

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Для проведення гуманітарної місії Україна та Росія домовилися про локальне припинення бойових дій в Олешках. Посередницею в досягненні домовленості виступила перша леді США Меланія Трамп. Про відповідну угоду Білий дім повідомив 23 жовтня, а режим тиші розпочався 27 жовтня.

Вже 30 жовтня до Олешок прибула українська делегація на чолі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем. Для вивезення цивільних підготували 25 автобусів на 750 місць, дев'ять автомобілів швидкої допомоги та залучили понад 50 медичних працівників.

У межах гуманітарної місії до Олешок також доставили продукти харчування та медикаменти. Перед її початком дороги для проїзду транспорту розмінували. Жителів, які вирішили виїхати до України, спочатку автобусами доправили до російської Анапи, звідти літаком до Білорусі, а потім автобусами на підконтрольну Україні територію.

Новини.LIVE інформували, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував зробити гуманітарні місії за координації першої леді США Меланії Трамп регулярними. За його словами, досвід операції в окупованих Олешках довів, що домовленості між сторонами можуть давати реальний результат і допомагати цивільним. Також український омбудсман разом із російською колегою працював над можливістю проведення подібних місій в інших населених пунктах.

Новини.LIVE писали, що для евакуації жителів Олешок із домашніми тваринами організували окремий автобус. Для перевезення улюбленців підготували клітки та харчування. Мешканці міста мали змогу виїхати на підконтрольну Україні територію або до Росії.

Новини.LIVE повідомляли, що керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що гуманітарна операція в Олешках має продовжитися. Українська сторона координує дії через омбудсмана Дмитра Лубінця, з яким Буданов постійно підтримує зв’язок.