Эвакуация жителей Олешек. Иллюстративное фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Жители временно оккупированных Олешек Херсонской области уже добрались до подконтрольной Украине территории. Люди покинули населенный пункт в рамках гуманитарной миссии. В Олешки также доставили гуманитарную помощь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Президента Украины Владимира Зеленского в субботу, 31 октября.

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Гуманитарная миссия в Олешках. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

Жители Олешек прибыли на подконтрольную Украине территорию

Сегодня, 31 октября 2026 года, жители временно оккупированных Олешек Херсонской области прибыли на подконтрольную Украине территорию.

Владимир Зеленский сообщил о результатах гуманитарной операции в оккупированных Олешках в Херсонской области. По его словам, в ходе миссии на Херсонском направлении был установлен режим тишины, разминированы дороги, ведущие в город, и доставлены гуманитарные грузы. Также президент отметил, что людей, нуждавшихся в эвакуации, вывезли из Олешек и прилегающих населенных пунктов, и сейчас они уже пересекли украинскую границу в Черниговской области:

"Состоялась гуманитарная операция по спасению людей в Олешках в Херсонской области. На Херсонском направлении было установлено перемирие, и в это время были разминированы дороги в Олешки, доставлены гуманитарные грузы. Рассчитываем, что гуманитарный доступ к Олешкам будет сохраняться. И люди, нуждавшиеся в эвакуации, были вывезены из города и прилегающих населенных пунктов. На данный момент украинские граждане из Олешек пересекли границу Украины в Черниговской области. Всем им будет оказана необходимая помощь. Важно, чтобы правительственные структуры и все задействованные областные и местные власти сработали эффективно и помогли нашим людям адаптироваться".

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Гуманитарная миссия в Олешках. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

Отдельно президент поблагодарил американскую сторону и первую леди США Меланию Трамп за посредничество в гуманитарной операции. Он также отметил работу украинских военных, омбудсмена Дмитрия Лубинца и его команды, а также всех, кто привлекал внимание международного сообщества к ситуации в Олешках. Зеленский подчеркнул, что внимание мира помогает спасать людей, и призвал к дальнейшим шагам по деэскалации:

"Благодарю американскую сторону и первую леди Америки Меланию Трамп за посредничество. Горжусь нашими Силами обороны Украины, которые защищают наше государство и с честью обеспечили условия безопасности для проведения гуманитарной операции. Благодарю омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца и его команду за реализацию миссии. И благодарю каждого и каждую в мире — всех журналистов, всех политических и общественных лидеров, всех неравнодушных людей, которые привлекали внимание мировой общественности к проблеме Олешек и настоящей гуманитарной катастрофе на временно оккупированной Россией территории Украины. Когда есть внимание мира, есть спасение людей. Необходимы и дальнейшие шаги по деэскалации и реальное приближение мира. Слава Украине!".

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Для проведения гуманитарной миссии Украина и Россия договорились о локальном прекращении боевых действий в Олешках. Посредником в достижении договоренности выступила первая леди США Мелания Трамп. О соответствующем соглашении Белый дом сообщил 23 октября, а режим тишины вступил в силу 27 октября.

Уже 30 октября в Олешки прибыла украинская делегация во главе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем. Для вывоза гражданских лиц подготовили 25 автобусов на 750 мест, девять машин скорой помощи и привлекли более 50 медицинских работников.

В рамках гуманитарной миссии в Олешки также доставили продукты питания и медикаменты. Перед её началом дороги для проезда транспорта разминировали. Жителей, решивших выехать в Украину, сначала на автобусах доставили в российскую Анапу, оттуда самолетом в Беларусь, а затем на автобусах на подконтрольную Украине территорию.

Новини.LIVE сообщали, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предложил сделать гуманитарные миссии под координацией первой леди США Мелании Трамп регулярными. По его словам, опыт операции в оккупированных Олешках доказал, что договоренности между сторонами могут давать реальный результат и помогать гражданскому населению. Также украинский омбудсмен вместе с российской коллегой работал над возможностью проведения подобных миссий в других населенных пунктах.

Новини.LIVE писали, что для эвакуации жителей Олешек с домашними животными организовали отдельный автобус. Для перевозки питомцев подготовили клетки и корм. Жители города могли выехать на подконтрольную Украине территорию или в Россию.

Новини.LIVE сообщали, что глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что гуманитарная операция в Олешках должна продолжаться. Украинская сторона координирует действия через омбудсмена Дмитрия Лубинца, с которым Буданов постоянно поддерживает связь.