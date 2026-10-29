Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Лубинец: разминирование дороги в Олешки завершено

Лубинец: разминирование дороги в Олешки завершено

Ua ru
29 октября 2026 20:38
Гуманитарная миссия в Олешках: разминирование завершено, конвой готов facebook.com/dmytro.lubinets
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

В четверг, 29 октября, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что маршруты для гуманитарной миссии в временно оккупированные Олешки в Херсонской области уже разминированы, а гуманитарный конвой сформирован и подготовлен к отправке. Миссия должна обеспечить граждан необходимой помощью и создать условия для безопасного выезда людей, желающих покинуть город.

Об этом сообщил Лубинец в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реклама

Гуманитарный конвой в Олешки

По словам омбудсмена, конвой должен прибыть в центральную больницу в Олешках.

"Гуманитарный конвой сформирован и готов к отправке. Ожидается, что он прибудет в центральную больницу. Всем гражданам будет оказана вся необходимая помощь", — написал Лубинец.

Эвакуация из Олешек и раздача помощи

Омбудсмен также сообщил о графике оказания помощи гражданским лицам. Для людей, желающих покинуть город, планируется организовать безопасный выезд.

Читайте также:

"Для людей, желающих выехать, такая возможность будет обеспечена до 14:00. Будут организованы все необходимые меры безопасности", — отметил Лубинец.

Раздачу помощи планируют организовать после 14:30.

Кто координирует гуманитарную миссию в Олешках

"Гуманитарную миссию мы проводим совместно с Уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп", — написал омбудсман.

Он пояснил, что главная цель операции — помочь гражданскому населению.

"Наша общая цель — доставить гуманитарную помощь гражданскому населению и содействовать безопасному выезду всех, кто желает покинуть город", — подчеркнул Лубинец.

Омбудсман также поблагодарил первую леди США за участие в подготовке миссии.

"Благодарен первой леди США Мелании Трамп за личное участие, посредничество и координацию усилий, благодаря которым удалось достичь важных гуманитарных договоренностей", — отметил он.

Лубинец добавил, что украинская сторона продолжает работать с Яной Лантратовой над выполнением достигнутых договоренностей.

"Наш неизменный приоритет — жизнь и безопасность гражданского населения", — подытожил омбудсман.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что украинская сторона готовила гуманитарный груз для жителей Олешек, который планировалось доставить 30 октября. На тот момент продолжалось разминирование маршрутов, а безопасность операции должны были обеспечить договоренности о режиме тишины. Он действовал с 27 октября при содействии США и при прямом контакте омбудсменов Украины и России.

Также Новини.LIVE писали, что в четверг, 29 октября, украинская делегация отправилась в сторону Олешек для участия в гуманитарной операции. Поездка стала следующим этапом подготовки к работе миссии непосредственно в районе города.

эвакуация гуманитарная помощь Дмитрий Лубинец разминирование Олешки
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации