Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

В четверг, 29 октября, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что маршруты для гуманитарной миссии в временно оккупированные Олешки в Херсонской области уже разминированы, а гуманитарный конвой сформирован и подготовлен к отправке. Миссия должна обеспечить граждан необходимой помощью и создать условия для безопасного выезда людей, желающих покинуть город.

Об этом сообщил Лубинец в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Гуманитарный конвой в Олешки

По словам омбудсмена, конвой должен прибыть в центральную больницу в Олешках.

"Гуманитарный конвой сформирован и готов к отправке. Ожидается, что он прибудет в центральную больницу. Всем гражданам будет оказана вся необходимая помощь", — написал Лубинец.

Эвакуация из Олешек и раздача помощи

Омбудсмен также сообщил о графике оказания помощи гражданским лицам. Для людей, желающих покинуть город, планируется организовать безопасный выезд.

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"Для людей, желающих выехать, такая возможность будет обеспечена до 14:00. Будут организованы все необходимые меры безопасности", — отметил Лубинец.

Раздачу помощи планируют организовать после 14:30.

Кто координирует гуманитарную миссию в Олешках

"Гуманитарную миссию мы проводим совместно с Уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп", — написал омбудсман.

Он пояснил, что главная цель операции — помочь гражданскому населению.

"Наша общая цель — доставить гуманитарную помощь гражданскому населению и содействовать безопасному выезду всех, кто желает покинуть город", — подчеркнул Лубинец.

Омбудсман также поблагодарил первую леди США за участие в подготовке миссии.

"Благодарен первой леди США Мелании Трамп за личное участие, посредничество и координацию усилий, благодаря которым удалось достичь важных гуманитарных договоренностей", — отметил он.

Лубинец добавил, что украинская сторона продолжает работать с Яной Лантратовой над выполнением достигнутых договоренностей.

"Наш неизменный приоритет — жизнь и безопасность гражданского населения", — подытожил омбудсман.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что украинская сторона готовила гуманитарный груз для жителей Олешек, который планировалось доставить 30 октября. На тот момент продолжалось разминирование маршрутов, а безопасность операции должны были обеспечить договоренности о режиме тишины. Он действовал с 27 октября при содействии США и при прямом контакте омбудсменов Украины и России.

Также Новини.LIVE писали, что в четверг, 29 октября, украинская делегация отправилась в сторону Олешек для участия в гуманитарной операции. Поездка стала следующим этапом подготовки к работе миссии непосредственно в районе города.