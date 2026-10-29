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Главная Новости дня В Олешках уже 54 часа действует тишина: Лубинец сообщил подробности

В Олешках уже 54 часа действует тишина: Лубинец сообщил подробности

Ua ru
29 октября 2026 09:58
Гуманитарная помощь и эвакуация из Олешек: последние новости REUTERS/Томас Питер
В Херсоне люди начали массово выходить на улицу из-за введения режима тишины для эвакуации из Олешек. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Украинская сторона завершает формирование груза для жителей Олешек, который планируется доставить уже завтра. Безопасность миссии гарантирует перемирие, действующее уже 54 часа с 27 октября при содействии США и прямом контакте омбудсменов Украины и РФ. В настоящее время продолжается разминирование дорог, чтобы безопасно оказать людям помощь и организовать безопасный выезд.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

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В Херсонской области продолжается разминирование дорог и подготовка груза

Для проведения безопасной спасательной операции в Олешках специалисты сейчас активно расчищают дороги от взрывоопасных предметов.

Параллельно с этим завершается формирование груза с необходимой помощью. Ожидается, что гуманитарная колонна отправится к жителям города уже завтра. Главной задачей текущего этапа миссии является не только передача предметов первой необходимости тем, кто остается в Олешках, но и создание надлежащих условий для выезда гражданского населения из опасной зоны.

Беспрецедентное перемирие и более двух суток без выстрелов

Согласно данным украинского омбудсмена, текущий режим тишины длится уже 54 часа подряд. Официально оно началось еще 27 октября в 03:00 по киевскому времени. За этот период не было зафиксировано ни одного инцидента или нарушения договоренностей. В настоящее время все вовлеченные стороны полностью соблюдают взятые на себя обязательства по прекращению огня.

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Длительная пауза на фронте в этом районе стала возможной благодаря прямым контактам между представителями двух государств. Дмитрий Лубинец подчеркнул, что находится на постоянной связи с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Стороны совместно координируют выполнение утвержденного плана миссии и контролируют ситуацию с безопасностью.

Кроме того, значительную роль в организации помощи играют международные партнеры. В частности, украинский чиновник выразил отдельную благодарность первой леди Соединенных Штатов Америки. По его словам, Мелания Трамп лично уделяет время и внимание этой гуманитарной операции, прилагая усилия для поддержки мирных жителей Олешек.

Новини.LIVE сообщали, что в оккупированные Олешки отправятся четверо журналистов американского телеканала Newsmax. По словам Мелании Трамп, репортеры своими глазами покажут, как городу передают гуманитарную помощь. В то же время данный телеканал принадлежит другу Дональда Трампа.

Масштабная гуманитарная миссия стала возможной благодаря соглашению, которое 23 октября подписали украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и его российская коллега Яна Лантратова. Сама Мелания Трамп вела переговоры между сторонами, и теперь такие гуманитарные миссии хотят сделать постоянными, а не разовыми.

Чтобы грузовики с едой и лекарствами вообще могли доехать до людей, зону тишины решили расширить. Мелания Трамп уточнила, что прекращение огня уже вышло за пределы самих Олешек, чтобы колонны могли спокойно проехать по дорогам и добраться до местных жителей.

эвакуация обстрелы Херсонская область Дмитрий Лубинец режим тишины Олешки
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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