У Херсоні люди почали масово виходити на вулицю через дію режиму тиші для евакуації з Олешок. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Українська сторона завершує формування вантажу для мешканців Олешок, який планують доставити вже завтра. Безпеку місії гарантує перемир'я, що діє уже 54 години з 27 жовтня за сприяння США та прямого контакту омбудсменів України і РФ. Наразі триває розмінування доріг, щоб безпечно надати людям допомогу та організувати безпечний виїзд.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

Реклама

На Херсонщині триває розмінування доріг та підготовка вантажу

Для проведення безпечної рятувальної операції в Олешках фахівці зараз активно розчищають шляхи від вибухонебезпечних предметів.

Паралельно з цим завершується формування вантажу з необхідною допомогою. Очікується, що гуманітарна колона вирушить до жителів міста вже завтра. Головним завданням поточного етапу місії є не лише передача речей першої потреби тим, хто залишається в Олешках, але й створення належних умов для виїзду цивільного населення з небезпечної зони.

Безпрецедентне перемир'я та понад дві доби без пострілів

Згідно з даними українського омбудсмена, поточний режим тиші триває вже 54 години поспіль. Офіційно він розпочався ще 27 жовтня о 03:00 за київським часом. За цей період не було зафіксовано жодного інциденту чи порушення домовленостей. Наразі усі залучені сторони повністю дотримуються взятих на себе зобов'язань щодо припинення вогню.

Читайте також:

Тривала пауза на фронті в цьому районі стала можливою завдяки прямим контактам між представниками двох держав. Дмитро Лубінець підкреслив, що перебуває на постійному зв'язку з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Сторони спільно координують виконання затвердженого плану місії та контролюють безпекову ситуацію.

Крім того, значну роль в організації допомоги відіграють міжнародні партнери. Зокрема, український посадовець висловив окрему подяку Першій леді Сполучених Штатів Америки. За його словами, Меланія Трамп особисто приділяє час та увагу цій гуманітарній операції, докладаючи зусиль для підтримки цивільних мешканців Олешок.

Новини.LIVE інформували, що до окупованих Олешок поїдуть четверо журналістів американського телеканалу Newsmax. За словами Меланії Трамп, репортери на власні очі покажуть, як місту передають гуманітарну допомогу. Водночас даний телеканал належить другу Дональда Трампа.

Масштабна гуманітарна місія стала можлива завдяки договору, який 23 жовтня підписали український омбудсмен Дмитро Лубінець та його російська колега Яна Лантратова. Сама Меланія Трамп вела переговори між сторонами, і тепер такі гуманітарні місії хочуть зробити постійними, а не разовими.

Щоб вантажівки з їжею та ліками взагалі могли доїхати до людей, зону тиші вирішили зробити ширшою. Меланія Трамп уточнила, що припинення вогню вже вийшло за межі самих Олешок, аби колони могли спокійно проїхати дорогами та дістатися місцевих.