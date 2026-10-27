Перша леді США Меланія Трамп. Фото: Reuters

Перша леді США Меланія Трамп повідомила про розширення зони локального припинення вогню між Україною та Росією за межі окупованих Олешок на Херсонщині. За її словами, це має забезпечити безпечний прохід гуманітарних конвоїв і доставку допомоги цивільному населенню.

Про це Меланія Трамп написала у своїх соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про розширення перемир’я

За словами Меланії Трамп, терміни реалізації домовленостей прискорили на два дні порівняно із запланованим графіком.

"Терміни було прискорено на два дні раніше, щоб захистити безпеку цивільного населення та полегшити доставку критично важливої ​​гуманітарної допомоги", – зазначила перша леді.

Допис Меланії Трамп. Фото: скриншот

Вона також заявила, що географічну зону припинення вогню розширили за межі Олешок у межах Херсонської області.

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"Географічна зона припинення вогню розширилася за межі Олешок, у межах Херсонської області, щоб забезпечити безпечний прохід гуманітарних конвоїв", — додала Трамп.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що за словами головного радника першої леді США Меланії Трамп Марка Бекмена гуманітарна операція в окупованих Олешках на Херсонщині може тривати від п’яти до семи днів після 29 жовтня. За його словами, після завершення операції перша леді готова продовжити гуманітарні ініціативи за умови подальшої співпраці України та Росії.

Також Новини.LIVE писали, що режим тиші в районі Олешок розпочався о 03:00 27 жовтня та має тривати до 22:59 1 листопада. За словами голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, припинення вогню запровадили в межах гуманітарної ініціативи за посередництва першої леді США, щоб забезпечити доставку допомоги та підготувати евакуацію цивільних.