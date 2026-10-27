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Главная Новости дня Мелания Трамп объявила о расширении зоны прекращения огня за пределы Олешек

Мелания Трамп объявила о расширении зоны прекращения огня за пределы Олешек

Ua ru
27 октября 2026 20:03
Мелания Трамп объявила о расширении зоны перемирия в Херсонской области Reuters
Первая леди США Мелания Трамп. Фото: Reuters

Первая леди США Мелания Трамп сообщила о расширении зоны локального прекращения огня между Украиной и Россией за пределы оккупированных Олешек в Херсонской области. По её словам, это должно обеспечить безопасный проход гуманитарных конвоев и доставку помощи гражданскому населению.

Об этом Мелания Трамп написала в своих соцсетях, сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о расширении перемирия

По словам Мелании Трамп, сроки реализации договоренностей ускорили на два дня по сравнению с запланированным графиком.

"Сроки были ускорены на два дня, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения и облегчить доставку крайне важной гуманитарной помощи", — отметила первая леди.

Мелания Трамп объявила о расширении зоны прекращения огня за пределы Олешек - фото 1
Пост Мелании Трамп. Фото: скриншот

Она также заявила, что географическая зона прекращения огня была расширена за пределы Олешко в пределах Херсонской области.

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"Географическая зона прекращения огня была расширена за пределы Олешек в пределах Херсонской области, чтобы обеспечить безопасный проход гуманитарных конвоев", — добавила Трамп.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, по словам главного советника первой леди США Мелании Трамп Марка Бекмена, гуманитарная операция в оккупированных Олешках в Херсонской области может продлиться от пяти до семи дней после 29 октября. По его словам, после завершения операции первая леди готова продолжить гуманитарные инициативы при условии дальнейшего сотрудничества Украины и России.

Также Новини.LIVE писали, что режим тишины в районе Олешек начался в 03:00 27 октября и должен продлиться до 22:59 1 ноября. По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, прекращение огня было введено в рамках гуманитарной инициативы при посредничестве первой леди США, чтобы обеспечить доставку помощи и подготовить эвакуацию гражданских лиц.

США эвакуация гуманитарная помощь Мелания Трамп Олешки
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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