Уповноважена з прав людини в РФ Яна Лантратова та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та російська омбудсманка Яна Лантратова 23 жовтня підписали угоду про проведення гуманітарної місії у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Ключовою посередницею виступила перша леді США Меланія Трамп. Крім того, домовленість передбачає систематичні гуманітарні місії.

Про це повідомляє FoxNews, передає Новини.LIVE.

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Гуманітарна місія в Олешках

Минулого тижня в Білорусі представники обох країн зустрілися, щоб підписати детальний план гуманітарної операції. Він передбачає доставку до Олешок продуктів, питної води, медикаментів і медичних працівників, а також організацію безпечної евакуації для жителів, які захочуть залишити місто.

Угода між Росією та Україною стосовно місії в Олешках. Фото: FoxNews

Угода між Росією та Україною стосовно місії в Олешках. Фото: FoxNews

Угода між Росією та Україною стосовно місії в Олешках. Фото: FoxNews 1 / 3





Після завершення операції в Олешках сторони планують налагодити регулярне постачання гуманітарної допомоги та сприяти поверненню людей до населених пунктів Херсонщини. Такі заходи проводитимуть відповідно до потреб, однак не рідше одного разу на місяць.

Домовленість стосується виключно гуманітарних заходів в Олешках та прилеглих районах і не передбачає зупинення бойових дій на інших ділянках України.

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За попередніми оцінками, гуманітарна операція триватиме приблизно сім днів і має завершитися на початку листопада. Старший радник Меланії Трамп Марк Бекман зазначив, що в разі потреби сторони зможуть погодити продовження місії, а перша леді знову долучиться до переговорного процесу.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, Україна працює над гуманітарним розблокуванням та евакуацією жителів Олешок. Київ розраховує на посередництво Вашингтону в цьому питанні та участі журналістів США.

А Меланія Трамп повідомляла, що упродовж 30 годин в Олешках Херсонської області зберігається режим тиші. Порушень з обох боків не зафіксовано.