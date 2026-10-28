Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Глава держави Володимир Зеленський повідомив про підготовку перемовин з РФ, можливі домовленості Росії та США, дефіцит ракет для систем Patriot, перспективи проведення виборів під час війни та невдалу підготовку столиці до зими. Окремо він прокоментував швидкість Starlink, а також гуманітарну місію в окупованих Олешках.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

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Переговори в Абу-Дабі та можливі домовленості з Росією

Український лідер Володимир Зеленський повідомив журналістам, що, на його думку, РФ наразі досить серйозно налаштована на перемовини, зокрема на зустріч технічних груп. Основними темами стануть: деескалація в енергетичній та морській сферах, обмін полоненими держав, завершення російсько-української війни та зустрічі лідерів країн.

За його словами, ця зустріч буде залежати від позиції Сполучених Штатів через їхню увагу до ситуації на Близькому Сході.

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що угода США з РФ щодо постачання російського дизелю може мати певні наслідки. На його думку, таке рішення буде спонукати до наступних домовленостей, зокрема щодо газу, добрив, заморожених активів та подальше зняття санкцій. Росія, пропонуючи свої ресурси, може створити "економічний шлюб" зі Штатами.

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Зеленський про можливу зустріч США, Китаю та РФ

Зеленський висловив свою думку щодо формату тристоронніх перемовин зі Штатами, Росією та Китаєм. На його думку, це нагадує "новий перерозподіл впливу між державами". Він хоче, щоб зустріч України з країнами в Абу-Дабі відбулася раніше.

Зеленський про розподіл територій

За словами Зеленського, російська сторона пов’язує територіальне питання із завершенням війни та гарантіями безпеки. Глава держави повідомив, що подібні рішення можуть обговорювати лише лідери України та РФ.

Крім того, Росія прагне змінити безпековий формат в Європі та світі, а не просто гарантій ненападу на її територію. Водночас Зеленський заявив, що без представників Європи неможливо обговорювати гарантії безпеки та післявоєнне відновлення української держави.

Окремо він прокоментував 72-годинну паузу щодо ударів по російських НПЗ, та зазначив, що це не дало результату.

Президент також прокоментував ймовірність виборів в Україні, за його словами, наразі це неможливо, адже потрібно щонайменше шість місяців підготовки.

Зеленський про ППО, розвіддані та Starlink

Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона ділиться розвідувальними даними з Україною. Він заявив, що в цьому році українська сторона отримувала від Сполучених Штатів 12 ракет для Patriot на місяць, на його думку, цього не може бути достатньо. Адже Україна лише за місяць використала 35 Patriot.

Глава держави також заявив, що військовий пакет Starshield використовували для оборони України та протидії "Шахедам", але наразі система перестала працювати, за це відповідальна компанія SpaceX.

Зеленський про місію в Олешках

Український лідер заявив, що наразі держава працює над гуманітарним розблокуванням та евакуацією жителів Олешок. Україна розраховує на посередництво США в цьому питанні та участі журналістів Сполучених Штатів.

Невдала підготовка Києва до зими

На думку Зеленського, Київ недостатньо підготувалася до зимових атак. Він прагне створити спеціальний кабінет із менеджерів бізнесу та державного управління для посилення стійкості столиці України.

За його словами, він не має нічого особистого до Кличка. Проте, на його думку, робота щодо підготовки до зими повинна бути краще.

Зеленський про посла у США

Зеленський назвав кандидатів посла у США: Юлія Свириденко, Дмитро Кулеба та Павло Паліса. Однак, Паліса відмовився, адже бажає повернутись на фронт.

Новини.LIVE інформували, що лідери Фінляндії та Норвегії мали розмову з Путіним. Володимир Зеленський розкрив деталі їх розмови, відомо, що ці телефонні перемовини були погоджені українською стороною.

Ми писали, що український лідер також розповів, що військо України має три знакові операції. Серед них: "Вівальді" на Донеччині, "Велес", та операція Десантно-штурмових військ. За його словами, вони сприйняли активному просуванню на фронті.