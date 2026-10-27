Зеленський повідомив про підготовку тристоронніх переговорів України, США та РФ

Президент Ураїни Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Сторье та президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку тристоронньої зустрічі представників України, США та Росії, яку планують провести в листопаді. Глава держави обговорив майбутні переговори з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре після їхньої розмови з російським керівником Володимиром Путіним.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Реклама

Президент Ураїни Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та президент Фінляндії Александр Стубб під час зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом. Фото: Reuters

Зеленський розповів про підготовку переговорів із Росією

За словами президента, Стубб і Стьоре поінформували його про результати своєї розмови з Путіним. Під час контакту вони наголосили на необхідності реальних кроків для зменшення напруженості, зокрема щодо української енергетики та інфраструктури.

"Алекс і Йонас чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури", — зазначив Зеленський.

Сторони також обговорили підготовку тристоронньої зустрічі української, американської та російської команд, запланованої на листопад. Конкретної дати для переговорів президент не назвав.

Читайте також:

За словами Зеленського, увагу приділили можливим форматам співпраці з європейськими партнерами для підтримки дипломатичних зусиль та зміцнення безпеки. Глава держави підкреслив, що Фінляндія та Норвегія, які межують із Росією, особливо зацікавлені в надійних безпекових рішеннях.

"Мир має бути, деескалація потрібна, і затягування війни Росією має припинитись", — наголосив президент.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в ніч проти 27 жовтня Росія атакувала Україну понад 280 безпілотниками та 16 балістичними ракетами. Зеленський заявив про посилення ударів РФ по енергетиці, логістиці та міській інфраструктурі.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб. Новий строк розпочинається 31 жовтня 2026 року та триватиме до 29 січня 2027 року. Це вже 21-ше продовження воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного вторгнення РФ.