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Головна Новини дня Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану

Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану

Ua ru
26 жовтня 2026 18:37
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
Термінова новина

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 31 жовтня 2026 року ще на 90 діб та підписав відповідні укази.

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Як повідомляється на сайті Верховної Ради, закон про продовження дії воєнного стану в Україні №5029-IX (законопроєкт №16182) та закон про продовження строку загальної мобілізації №5030-IX (законопроєкт №16183) повернуті з підписом від президента України.

Відповідні законопроєкти були внесені президентом до українського парламенту, схвалені профільним комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки та підтримані народними депутатами раніше в понеділок протягом дня.

Новина доповнюється...

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Автор:
Євтушенко Аліна

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