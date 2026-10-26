Термінова новина

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 31 жовтня 2026 року ще на 90 діб та підписав відповідні укази.

Реклама

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, закон про продовження дії воєнного стану в Україні №5029-IX (законопроєкт №16182) та закон про продовження строку загальної мобілізації №5030-IX (законопроєкт №16183) повернуті з підписом від президента України.

Відповідні законопроєкти були внесені президентом до українського парламенту, схвалені профільним комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки та підтримані народними депутатами раніше в понеділок протягом дня.

Новина доповнюється...