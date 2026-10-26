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Главная Новости дня Зеленский подписал закон о продлении военного положения

Зеленский подписал закон о продлении военного положения

Ua ru
26 октября 2026 18:37
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
Срочная новость

Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с 31 октября 2026 года еще на 90 суток и подписал соответствующие указы.

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Как сообщается на сайте Верховной Рады, закон о продлении действия военного положения в Украине №5029-IX (законопроект № 16182) и закон о продлении срока всеобщей мобилизации № 5030-IX (законопроект № 16183) возвращены с подписью президента Украины.

Соответствующие законопроекты были внесены президентом в украинский парламент, одобрены профильным комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и поддержаны народными депутатами ранее в понедельник в течение дня.

Новость дополняется...

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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