Заседание Кабмина. Фото: x.com/Kabmin_UA

Кабинет министров 23 октября Украины создал Координационный центр по организации бронирования, уточнил определение критически важных предприятий и поручил пересмотреть отраслевые и региональные критерии критичности. Также правительство обновило предельные объемы бронирования для отдельных категорий предприятий.

Об этом сообщает Минэкономики, передает Новини.LIVE.

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Как будут пересмотрены критерии критичности предприятий

Решение должно помочь сохранить баланс между потребностями Сил обороны и стабильной работой экономики и критической инфраструктуры.

Координационный центр станет консультативно-совещательным органом Кабмина. Он будет координировать пересмотр критериев критичности, рассматривать обращения государственных органов и давать рекомендации по отмене статуса критически важных предприятий. Также центр будет согласовывать увеличение объемов бронирования свыше 50%.

Обращения будут рассматриваться в течение месяца, а при обоснованной необходимости в неотложном рассмотрении — не более семи рабочих дней. Окончательные решения о присвоении предприятиям статуса критически важных и в дальнейшем будут приниматься уполномоченными государственными органами.

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Центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны пересмотреть отраслевые и региональные критерии критичности в течение 10 дней после вступления изменений в силу. Обновленные критерии будут согласовываться с Координационным центром.

В то же время пересмотр критериев не означает автоматической отмены статуса критически важных предприятий. Компании, соответствующие критериям, которые останутся неизменными, сохранят свой статус. Отдельно правительство установило предельный уровень бронирования до 95% военнообязанных работников для предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов.

При этом работники, непосредственно обеспечивающие производство, выполнение оборонных контрактов, ремонтные и аварийно-восстановительные работы, должны быть забронированы в полном объеме. В пределах установленного лимита руководство предприятий самостоятельно будет определять работников для бронирования.

При расчете предельного процента также будут учитываться граждане, имеющие отсрочку по другим основаниям, в частности многодетные родители и опекуны.

Как сообщали Новини.LIVE, премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о подготовке изменений в систему бронирования работников. В частности, максимальный уровень бронирования для энергетики и оборонно-промышленного комплекса больше не будет составлять 100%. В то же время правительство планирует ввести механизм полного призыва при условии выполнения мобилизационных обязательств.

Как сообщали Новини.LIVE, экономические аналитические центры раскритиковали предложенные изменения в системе бронирования военнообязанных. Эксперты предупредили о рисках для бизнеса из-за возможного увеличения сроков рассмотрения заявок, нечетких оснований для отмены статуса критически важного предприятия и недостаточно урегулированных полномочий Координационного центра. Также они обратили внимание на отсутствие представителей бизнеса в его составе.