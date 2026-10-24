Засідання Кабміну. Фото: x.com/Kabmin_UA

Кабінет Міністрів України 23 жовтня створив Координаційний центр з організації бронювання, уточнив визначення критично важливих підприємств і доручив переглянути галузеві та регіональні критерії критичності. Також уряд оновив граничні обсяги бронювання для окремих категорій підприємств.

Про це повідомляє Мінекономіки, передає Новини.LIVE.

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Як переглянуть критерії критичності підприємств

Рішення має допомогти зберегти баланс між потребами Сил оборони та стабільною роботою економіки й критичної інфраструктури.

Координаційний центр стане консультативно-дорадчим органом Кабміну. Він координуватиме перегляд критеріїв критичності, розглядатиме звернення державних органів і надаватиме рекомендації щодо скасування статусу критично важливих підприємств. Також центр погоджуватиме збільшення обсягів бронювання понад 50%.

Звернення розглядатимуть протягом місяця, а за обґрунтованої потреби в невідкладному розгляді — не більш як сім робочих днів. Остаточні рішення про надання підприємствам статусу критично важливих і надалі ухвалюватимуть уповноважені державні органи.

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Центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають переглянути галузеві й регіональні критерії критичності протягом 10 днів після набуття змінами чинності. Оновлені критерії погоджуватимуть із Координаційним центром.

Водночас перегляд критеріїв не означає автоматичного скасування статусу критично важливих підприємств. Компанії, які відповідають критеріям, що залишаться незмінними, збережуть свій статус. Окремо уряд встановив граничний рівень бронювання до 95% військовозобов’язаних працівників для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів.

При цьому працівники, які безпосередньо забезпечують виробництво, виконання оборонних контрактів, ремонтні та аварійно-відновлювальні роботи, мають бути заброньовані в повному обсязі. У межах установленого ліміту керівництво підприємств самостійно визначатиме працівників для бронювання.

Під час розрахунку граничного відсотка також враховуватимуть громадян, які мають відстрочку з інших підстав, зокрема багатодітних батьків та опікунів.

Як повідомляли Новини.LIVE, прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив про підготовку змін до системи бронювання працівників. Зокрема, максимальний рівень бронювання для енергетики та оборонно-промислового комплексу більше не становитиме 100%. Водночас уряд планує запровадити механізм повного бронювання за умови виконання мобілізаційних зобов’язань.

Як повідомляли Новини.LIVE, економічні аналітичні центри розкритикували запропоновані зміни до системи бронювання військовозобов’язаних. Експерти попередили про ризики для бізнесу через можливе збільшення термінів розгляду заявок, нечіткі підстави для скасування статусу критично важливого підприємства та недостатньо врегульовані повноваження Координаційного центру. Також вони звернули увагу на відсутність представників бізнесу в його складі.