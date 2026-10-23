Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Уряд України фіналізував зміни до системи бронювання працівників. Максимальний рівень бронювання для енергетики та оборонно-промислового комплексу більше не становитиме 100%. Водночас уряд готує механізм повного бронювання за умови виконання мобілізаційних зобов’язань.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький у п'ятницю, 23 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Які зміни готують у системі бронювання

За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, головна мета змін — встановити зрозумілі правила для всіх, хто працює в тилу, та створити умови для повернення додому військових, які тривалий час захищають країну.

"Головне завдання — чесні й зрозумілі правила для всіх, хто працює в тилу, і насамперед для тих, хто воює. Щомісяця кількість заброньованих зростає на десятки тисяч. А люди, які захищають країну п’ятий рік, повинні мати можливість повертатися зі служби додому. Тому ухвалюємо складні, але необхідні рішення", — наголосив очільник уряду.

Корецький повідомив про чотири основні напрями змін.

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Критичність підприємств відокремлять від економічних показників

Перший напрям передбачає, що критичність підприємства визначатимуть окремо від його економічних показників. За словами прем’єр-міністра, до критичних мають належати сфери, які реально працюють на оборону та економіку країни.

Йдеться про оборонно-промисловий комплекс, енергетику, зв’язок, логістику, житлово-комунальне господарство та інші галузі. Для них умови не зміняться. Водночас галузеві й регіональні критерії критичності оновлять і перевірятимуть на наявність зловживань.

Максимальний рівень бронювання для енергетики й ОПК знизять

Другий напрям передбачає, що максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики та оборонно-промислового комплексу, більше не становитиме 100%.

Корецький пояснив, що повне бронювання без винятків є несправедливим щодо військовослужбовців і створює можливості для зловживань. За його словами, були компанії, які створювали спеціально для бронювання працівників, і це стало бізнесом.

Водночас уряд не планує послаблювати роботу підприємств, які виробляють озброєння або забезпечують функціонування критичної інфраструктури. Якщо для безперебійної роботи потрібно буде забронювати більше працівників, підприємство зможе звернутися до Координаційного центру з обґрунтуванням такої потреби.

"Водночас роботу тих, хто виробляє озброєння чи тримає критичну інфраструктуру, ми не послабимо. Якщо для безперебійної роботи потрібно забронювати більше, підприємство зможе подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру", — зазначив прем’єр-міністр.

Міноборони посилює відповідальність за ухилення від служби

Третій напрям стосується відповідальності за ухилення від військової служби. Як повідомив Корецький, Міністерство оборони посилює відповідні заходи. Очільник уряду наголосив, що вимоги мають бути однаковими для всіх.

Уряд готує механізм 100% бронювання

Четвертий напрям — розроблення механізму повного бронювання для підприємств, які виконуватимуть мобілізаційні зобов’язання. За словами Корецького, підприємство зможе повністю бронювати працівників, якщо регулярно й добровільно залучатиме частину з них до військової служби.

Прем’єр-міністр наголосив, що людина має знати, куди йде служити та на який термін. За нею зберігатимуть робоче місце й зарплату.

Умови механізму спільно опрацюють Міністерство оборони та Міністерство економіки разом із бізнесом. Уряд планує затвердити прозорий і дієвий механізм до 1 грудня.

"Умови пропрацюють Міноборони та Мінекономіки разом із бізнесом. Мета Уряду — затвердити прозорий і дієвий механізм до 1 грудня. Це дасть впевненість тим, хто на фронті: ротація можлива, і на їхнє місце прийдуть інші. А тим, хто йде служити, — що вони йдуть на чітко визначений термін. Кінцева мета — щоб ніхто нікого не шукав на вулицях. Має бути зрозуміла система, де кожен знає свої права й обов'язки", — наголосив прем’єр-міністр.

Чи означають зміни посилення мобілізації

Корецький окремо пояснив, що ухвалені рішення не означають посилення мобілізації вже завтра. За його словами, насамперед вони спрямовані на впорядкування системи бронювання та викорінення зловживань.

Водночас прем’єр-міністр зазначив, що держава й суспільство мають бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема до посилення мобілізації в Росії.

"Вони потрібні насамперед, щоб навести лад у бронюванні й викорінити зловживання. Водночас ми як держава і суспільство маємо бути готові до будь-якого розвитку подій, зокрема до посилення мобілізації в Росії. Ми ведемо війну за виживання держави й наших людей. Ці рішення непрості, але їх потрібно ухвалювати", — резюмував Корецький.

Скриншот повідомлення Корецького/Facebook

Скриншот повідомлення Корецького/Facebook

Новини.LIVE інформували, що народний депутат від партії "Слуга народу" Федір Веніславський заявив, що в проєкті постанови Кабміну про зміну правил бронювання не передбачатимуть квот у 85% і 60%. Уряд розглядає створення координаційного органу з дорадчо-консультативними функціями. Нардеп пояснив, що перегляд правил необхідний через стрімке зростання кількості заброньованих, і наголосив на потребі перевірити обґрунтованість цієї динаміки.

Новини.LIVE писали, що 18 жовтня 2026 року нардеп Ярослав Железняк повідомив, що уряд врахував частину зауважень депутатів і бізнесу до змін у правилах бронювання. Серед погоджених змін — збереження статусу критично важливих підприємств без автоматичного повторного підтвердження та запровадження механізму мовчазної згоди.