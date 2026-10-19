Народний депутат від партії "Слуга народу" Федір Веніславський. Фото: rada.gov.ua

У проєкті постанови Кабінету Міністрів щодо зміни правил бронювання працівників не передбачатимуть конкретних лімітів у 85% і 60%. Документ наразі доопрацьовують, а уряд розглядає створення координаційного органу з питань мобілізації та бронювання.

Про це народний депутат від партії "Слуга народу" Федір Веніславський заявив в інтерв’ю Новини.LIVE.

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Які зміни готують до постанови про бронювання

Федір Веніславський прокоментував зміни щодо бронювання працівників. За його словами, представники Мінекономіки запевнили профільний комітет Верховної Ради, що в остаточному документі не буде конкретних відсоткових обмежень на бронювання працівників. Йдеться про раніше озвучені пропозиції скоротити квоти до 85% для окремих підприємств і до 60% для відповідних категорій комунальних служб.

Водночас проєкт постанови ще перебуває на етапі доопрацювання в Кабінеті Міністрів, тому "фінальні" положення документа стануть відомі пізніше.

Для чого створюють координаційний орган

Веніславський наголосив, що координаційний орган матиме консультативні функції. Ця структура не зможе самостійно визначати, які підприємства є критично важливими, або скасовувати вже наданий їм статус.

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"Він не буде мати жодних владних повноважень. Він буде відповідно до законодавства мати виключно дорадчо-консультативні функції. Він буде радити відповідним міністерствам, центральним органам виконавчої влади, місцевим, військовим адміністраціям ті критерії й ті конкретні питання, які будуть вирішуватися вже цими саме суб'єктами владних повноважень", — сказав він.

Веніславський пояснив, чому потрібно переглянути бронювання

"Різке, стрімке і систематичне зростання кількості заброньованих. Ми маємо дуже чітку, очевидну динаміку порівняно з початком року", — заявив нардеп.

На його думку, необхідно детально проаналізувати, у яких саме сферах відбулося зростання бронювання та чи було воно обґрунтованим. Також він розкритикував Кабмін за недостатні консультації з профільним парламентським комітетом під час підготовки змін.

Ми писали, що нові правила бронювання працівників піддалися критиці через ризики для українського бізнесу. Основні побоювання стосуються можливого затягування погодження заявок і відсутності чітких гарантій збереження підприємствами статусу критично важливих.

Новини.LIVE інформували, що народний депутат Ярослав Железняк повідомив про коригування урядових планів щодо бронювання працівників. За його словами, після обговорень із представниками бізнесу та парламентарями Кабмін погодився переглянути частину запропонованих положень.