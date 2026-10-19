Народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский. Фото: rada.gov.ua

В проекте постановления Кабинета Министров об изменении правил бронирования работников не будут предусмотрены конкретные лимиты в 85 % и 60 %. В настоящее время документ дорабатывается, а правительство рассматривает вопрос о создании координационного органа по вопросам мобилизации и бронирования.

Об этом народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский заявил в интервью Новини.LIVE.

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Какие изменения готовятся к постановлению о бронировании

Федор Вениславский прокомментировал изменения, касающиеся бронирования работников. По его словам, представители Минэкономики заверили профильный комитет Верховной Рады, что в окончательном документе не будет конкретных процентных ограничений на бронирование работников. Речь идет о ранее озвученных предложениях сократить квоты до 85% для отдельных предприятий и до 60% для соответствующих категорий коммунальных служб.

В то же время проект постановления еще находится на этапе доработки в Кабинете Министров, поэтому «окончательные» положения документа станут известны позже.

Для чего создается координационный орган

Вениславский подчеркнул, что координационный орган будет выполнять консультативные функции. Эта структура не сможет самостоятельно определять, какие предприятия являются критически важными, или отменять уже присвоенный им статус.

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"Он не будет обладать никакими властными полномочиями. В соответствии с законодательством он будет выполнять исключительно совещательно-консультативные функции. Он будет давать рекомендации соответствующим министерствам, центральным органам исполнительной власти, местным и военным администрациям относительно тех критериев и конкретных вопросов, которые будут решаться именно этими субъектами властных полномочий", — сказал он.

Вениславский объяснил, почему необходимо пересмотреть бронирование

"Резкий, стремительный и систематический рост количества забронированных мест. У нас наблюдается очень четкая, очевидная динамика по сравнению с началом года", — заявил нардеп.

По его мнению, необходимо детально проанализировать, в каких именно сферах произошел рост броней и было ли оно обоснованным. Также он раскритиковал Кабмин за недостаточные консультации с профильным парламентским комитетом при подготовке изменений.

Мы писали, что новые правила бронирования работников подверглись критике из-за рисков для украинского бизнеса. Основные опасения касаются возможного затягивания согласования заявок и отсутствия четких гарантий сохранения предприятиями статуса критически важных.

Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Ярослав Железняк сообщил о корректировке правительственных планов по резервированию работников. По его словам, после обсуждений с представителями бизнеса и парламентариями Кабмин согласился пересмотреть часть предложенных положений.