Народный депутат Ярослав Железняк. Фото: detector.media

Народный депутат Украины Ярослав Железняк раскрыл подробности новых изменений в системе бронирования. Он отметил, что правительство до сих пор не приняло и не опубликовало постановление, а часть спорных положений документа уже пересмотрена. Стало известно, что после критики со стороны парламентариев и предпринимателей удалось добиться нескольких изменений.

Об этом он сообщил в своем посте, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какие изменения в правилах бронирования уже согласованы

Известно, что 16 октября народные депутаты зарегистрировали проект постановления №16160, которым предложили пересмотреть решение Кабинета Министров о бронировании работников. Документ подписали 63 парламентария из разных фракций и депутатских групп.

По словам депутата Ярослава Железняка, после публичного обсуждения в Верховной Раде и "непубличных" переговоров с премьер-министром и министром экономики правительство учло часть замечаний парламентариев и представителей бизнеса.

Реклама

В частности, среди изменений, о которых сообщил Железняк:

Отсрочка не исключит работника из квоты бронирования. Родители троих детей останутся в общем лимите бронирования.

Новые правила будут предусматривать определенный порядок рассмотрения заявок и принятия решений.

Ранее присвоенный статус критически важного предприятия сохранится. Компаниям не придется автоматически проходить процедуру повторного подтверждения критичности.

Координационный центр не будет принимать окончательного решения. Он будет оценивать соответствие критериям и давать рекомендации, тогда как окончательное решение останется за центральным органом исполнительной власти или профильным министерством.

Предусматривается механизм молчаливого согласия: если в установленный срок не поступят замечания, статус предприятия будет считаться согласованным.

Несмотря на то, что правительство учло часть замечаний парламентариев и бизнеса, в проекте постановления остается ряд спорных положений. В частности, речь идет о создании координационного центра, который может усложнить процедуру получения статуса критически важного предприятия. Отдельной проблемой является участие в работе центра представителей силовых структур, депутат назвал это "плохим сигналом", а также возможное увеличение сроков рассмотрения заявок.

Читайте также:

"В центре остаются силовики. Плохой сигнал для бизнеса, особенно учитывая, сколько людей сейчас «скрываются» от мобилизации в спецрезервах ГУР и СБУ. Пусть сначала у себя наведут порядок", — написал он.

Реклама

Кроме того, после пересмотра критериев некоторые предприятия могут быть обязаны подтвердить соответствие новым требованиям, иначе они рискуют лишиться статуса критически важных.

"Процесс получения статуса критически важного предприятия станет более длительным, потому что появляется вот это дополнительное звено с КорЦентром. После пересмотра критериев части предприятий могут выдвинуть требование "подтянуться или потерять статус"", — отметил Железняк.

Реклама

Изменятся ли квоты на бронирование работников

Один из главных вопросов, по которому окончательного решения еще нет, — квоты на резервирование военнообязанных работников. Железняк подтвердил злоупотребления при резервировании.

"100% для ОПК и меньше для энергетики и коммунального хозяйства. Правительство объясняет это злоупотреблениями: подрядчик забронирован на 100%, а на "Укрэнерго" реально работают 20 человек из 100. Злоупотребления есть, согласен. Но решать их нужно точечно, по конкретным предприятиям, а не отрубая голову всей отрасли. Дискуссия продолжается, мы подняли её на самый высокий уровень", — отметил нардеп.

Реклама

Он подчеркнул, что правительство не отказалось от планов изменить порядок бронирования, несмотря на сообщения о возможной отмене постановления. Кабинет Министров планирует завершить работу над документом в течение этой недели.

"На этой неделе изменения будут доработаны. То есть постановление будет, с высокой вероятностью на этой неделе и с переходным периодом. Мы и дальше требуем прогнозируемости: правила, сроки и без ручника", — отметил депутат.

Реклама

Пост Ярослава Железняка. Скриншот: Telegram

Мы писали, что премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал изменения в системе бронирования работников. Отдельно он подчеркнул, что в настоящее время количество военнослужащих и количество забронированных существенно различается.

Новини.LIVE сообщали, что экономические центры выступили против механизма изменений в системе резервирования. Сообщается, что подобные изменения могут негативно повлиять на украинский бизнес.