Премьер-министр Украины Сергей Корецкий и журналистка BBC. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что число украинцев, имеющих отсрочку, забронированных или скрывающихся от мобилизации, значительно превышает число тех, кто служит. Правительство планирует пересмотреть правила бронирования, чтобы противодействовать злоупотреблениям и укрепить обороноспособность страны.

Об этом он рассказал в интервью BBC News Украина, передает Новини.LIVE.

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Корецкий анонсировал новые изменения в системе бронирования

Сергей Корецкий сообщил журналистке BBC News, что в настоящее время правительство планирует завершить работу над изменениями в системе бронирования уже на этой неделе. При этом нововведения не коснутся предприятий, которые действительно имеют критическое значение для функционирования государства.

"Они (критически важные предприятия. — Ред.) будут работать как и раньше. Пересматриваем только те случаи, когда статус критичности используют формально, чтобы забронировать людей, не связанных с действительно критически важной работой", — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что Кабинет министров Украины планирует пересмотреть квоты на призыв военнообязанных работников отдельных категорий предприятий. В частности, предложенные изменения предусматривают уменьшение предельного количества работников, которых можно призывать.

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Среди основных предложений:

Предприятия оборонно-промышленного комплекса и энергетики: вместо возможности резервировать до 100% военнообязанных работников предлагается установить лимит на уровне 85%.

Предприятия тепло- и водоснабжения и другие коммунальные службы: для соответствующих категорий работников предлагается снизить лимит резервирования с 75% до 60%.

В Раде требуют пересмотреть решение о бронировании

Мы писали, что вопрос об изменении квот и порядка предоставления отсрочек остается предметом обсуждения между правительством и парламентариями. Ведь предложенные изменения вызвали реакцию в Верховной Раде Украины. На прошлой неделе группа народных депутатов из разных парламентских фракций зарегистрировала проект постановления №16160, предусматривающий обращение к Кабинету Министров с требованием отменить решение от 13 октября о новых правилах бронирования.

Новини.LIVE сообщали, что обновленные правила бронирования вызвали беспокойство из-за возможных негативных последствий для бизнеса. В частности, критикуют увеличение сроков рассмотрения заявок и отсутствие четкого понимания, при каких условиях предприятие может лишиться статуса критически важного.