Прем'єр-міністр України Сергій Корецький та журналістка BBC. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що кількість українців, які мають відстрочку, заброньовані або переховуються від мобілізації, суттєво перевищує кількість тих, хто служить. Уряд планує переглянути правила бронювання, щоб протидіяти зловживанням і посилити обороноздатність країни.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC News Україна, передає Новини.LIVE.

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Корецький анонсував нові зміни бронювання

Сергій Корецький повідомив журналістці BBC News, що наразі уряд планує фіналізувати зміни до системи бронювання вже цього тижня. Водночас нововведення не стосуватимуться підприємств, які справді мають критичне значення для функціонування держави.

"Вони (критичні підприємства. — Ред.) працюватимуть як і раніше. Переглядаємо лише ті випадки, коли статус критичності використовують формально, щоб забронювати людей, не пов'язаних із дійсно критичною роботою", — наголосив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України планує переглянути квоти на бронювання військовозобов’язаних працівників окремих категорій підприємств. Зокрема, запропоновані зміни передбачають зменшення граничної кількості працівників, яких можна забронювати.

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Серед основних пропозицій:

Підприємства оборонно-промислового комплексу та енергетики: замість можливості бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників пропонується встановити ліміт на рівні 85%.

Підприємства тепло- й водопостачання та інші комунальні служби: для відповідних категорій працівників пропонується знизити ліміт бронювання з 75% до 60%.

У Раді вимагають переглянути рішення щодо бронювання

Ми писали, що питання зміни квот і порядку надання відстрочок залишається предметом обговорення між урядом та парламентарями. Адже запропоновані зміни викликали реакцію у Верховній Раді України. Минулого тижня група народних депутатів із різних парламентських фракцій зареєструвала проєкт постанови №16160, що передбачає звернення до Кабінету Міністрів із вимогою скасувати рішення від 13 жовтня щодо нових правил бронювання.

Новини.LIVE повідомляли, що оновлені правила бронювання викликали занепокоєння через можливі негативні наслідки для бізнесу. Зокрема, критикують збільшення строків опрацювання заявок і відсутність чіткого розуміння, за яких умов підприємство може втратити статус критично важливого.