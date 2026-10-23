Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Правительство Украины завершило работу над изменениями в системе резервирования работников. Максимальный уровень резервирования для энергетики и оборонно-промышленного комплекса больше не будет составлять 100%. В то же время правительство готовит механизм полного резервирования при условии выполнения мобилизационных обязательств.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в пятницу, 23 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Какие изменения готовятся в системе бронирования

По словам премьер-министра Сергея Корецкого, главная цель изменений — установить понятные правила для всех, кто работает в тылу, и создать условия для возвращения домой военных, которые длительное время защищают страну.

"Главная задача — честные и понятные правила для всех, кто работает в тылу, и прежде всего для тех, кто воюет. Ежемесячно количество забронированных мест растет на десятки тысяч. А люди, которые защищают страну пятый год, должны иметь возможность возвращаться со службы домой. Поэтому принимаем сложные, но необходимые решения", — подчеркнул глава правительства.

Корецкий сообщил о четырёх основных направлениях изменений.

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Критичность предприятий будет отделена от экономических показателей

Первое направление предусматривает, что критичность предприятия будет определяться отдельно от его экономических показателей. По словам премьер-министра, к критическим должны относиться сферы, которые реально работают на оборону и экономику страны.

Речь идет об оборонно-промышленном комплексе, энергетике, связи, логистике, жилищно-коммунальном хозяйстве и других отраслях. Для них условия не изменятся. В то же время отраслевые и региональные критерии критичности будут обновлены и проверены на наличие злоупотреблений.

Максимальный уровень резервирования для энергетики и ОПК снизят

Второе направление предусматривает, что максимальный уровень бронирования, в частности для энергетики и оборонно-промышленного комплекса, больше не будет составлять 100%.

Корецкий пояснил, что полное резервирование без исключений несправедливо по отношению к военнослужащим и создает возможности для злоупотреблений. По его словам, были компании, которые создавались специально для резервирования работников, и это стало бизнесом.

В то же время правительство не планирует ослаблять работу предприятий, которые производят вооружение или обеспечивают функционирование критической инфраструктуры. Если для бесперебойной работы потребуется забронировать больше работников, предприятие сможет обратиться в Координационный центр с обоснованием такой необходимости.

"В то же время мы не будем ослаблять работу тех, кто производит вооружение или обеспечивает функционирование критически важной инфраструктуры. Если для бесперебойной работы потребуется зарезервировать больше сотрудников, предприятие сможет подать обоснованное обращение в Координационный центр", — отметил премьер-министр.

Минобороны ужесточает ответственность за уклонение от службы

Третье направление касается ответственности за уклонение от военной службы. Как сообщил Корецкий, Министерство обороны ужесточает соответствующие меры. Глава правительства подчеркнул, что требования должны быть одинаковыми для всех.

Правительство готовит механизм 100% бронирования

Четвертое направление — разработка механизма полного бронирования для предприятий, которые будут выполнять мобилизационные обязательства. По словам Корецкого, предприятие сможет полностью забронировать работников, если будет регулярно и добровольно привлекать часть из них к военной службе.

Премьер-министр подчеркнул, что человек должен знать, куда идет служить и на какой срок. За ним будут сохранять рабочее место и зарплату.

Условия механизма будут совместно проработаны Министерством обороны и Министерством экономики вместе с бизнесом. Правительство планирует утвердить прозрачный и действенный механизм до 1 декабря.

"Условия будут проработаны Минобороны и Минэкономики совместно с бизнесом. Цель правительства — утвердить прозрачный и действенный механизм до 1 декабря. Это придаст уверенности тем, кто находится на фронте: ротация возможна, и на их место придут другие. А тем, кто идет служить, — что они идут на четко определенный срок. Конечная цель — чтобы никто никого не искал на улицах. Должна быть понятная система, где каждый знает свои права и обязанности", — подчеркнул премьер-министр.

Означают ли изменения усиление мобилизации

Корецкий отдельно пояснил, что принятые решения не означают усиления мобилизации уже завтра. По его словам, в первую очередь они направлены на упорядочение системы бронирования и искоренение злоупотреблений.

В то же время премьер-министр отметил, что государство и общество должны быть готовы к различным сценариям развития событий, в частности к усилению мобилизации в России.

"Они нужны прежде всего для того, чтобы навести порядок в системе бронирования и искоренить злоупотребления. В то же время мы как государство и общество должны быть готовы к любому развитию событий, в частности к усилению мобилизации в России. Мы ведем войну за выживание государства и нашего народа. Эти решения непросты, но их нужно принимать", — резюмировал Корецкий.

Скриншот сообщения Корецкого/Facebook

Скриншот сообщения Корецкого/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что в проекте постановления Кабмина об изменении правил бронирования не будут предусмотрены квоты в 85% и 60%. Правительство рассматривает создание координационного органа с совещательно-консультативными функциями. Нардеп пояснил, что пересмотр правил необходим из-за стремительного роста количества забронированных мест, и подчеркнул необходимость проверить обоснованность этой динамики.

Новини.LIVE сообщали, что 18 октября 2026 года народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что правительство учло часть замечаний депутатов и бизнеса к изменениям в правилах бронирования. Среди согласованных изменений — сохранение статуса критически важных предприятий без автоматического повторного подтверждения и введение механизма молчаливого согласия.