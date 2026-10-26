Премьер-министр Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство планирует к 1 декабря разработать новую систему освобождения работников от мобилизации, и объяснил эти изменения. Государство намерено провести разграничение между показателями предприятий и их реальной важностью для страны.

Об этом сообщает премьер-министр, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Усилят ли мобилизацию из-за новых правил бронирования

По словам премьер-министра, он понимает, что экономика имеет критическое значение для макрофинансово-экономической ситуации в стране. Однако, по его мнению, обороноспособность имеет фундаментальное значение для выживания нашей Украины. Именно поэтому пересмотр правил бронирования необходим. Сергей Корецкий подчеркнул на мероприятии, что новые правила бронирования вовсе не означают резкого усиления мобилизации уже в ближайшее время.

"На данный момент не стоит вопрос о том, что мобилизация со завтрашнего дня примет какие-то новые масштабы — нет", — отметил он.

Такие изменения призваны упорядочить количество необоснованных призывов в Украине и остановить постоянный рост их числа. Глава правительства отметил, что в первую очередь это несправедливо по отношению к военнослужащим, которые должны проходить ротацию.

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"Дать военным четкое понимание, что ротация будет, потому что в этом есть естественная необходимость: есть раненые, есть пропавшие без вести, есть, к сожалению, погибшие... Нужно демобилизовывать и проводить ротацию тех, кто давно служит", — подчеркнул он.

Правительство изменит подход к резервированию работников

Он подчеркнул, что высокие зарплаты работников и отсутствие налоговой задолженности не должны автоматически означать, что предприятие является критически важным для государства. Далее он назвал критически важные для страны сферы.

"Заработная плата и отсутствие налоговых задолженностей — это не одно и то же, что критическая важность предприятия. Это важно, это действительно позволяет очистить баланс и получить дополнительные поступления, но это не равнозначно критической важности. Критически важными являются энергетика, оборонно-промышленный комплекс, связь, жилищно-коммунальные услуги, аптеки, продукты питания, логистика и так далее", — заявил Корецкий.

Отдельно он пояснил, что бронирование сохранят для критически важных работников.

"Критичность — это четко определенные параметры. Для тех, кто сегодня работает в энергетике или в ОПК и других отраслях, можно гарантировать, что там не о чем беспокоиться, но подавляющая часть — 90–95% — все они будут перебронированы, об этом и говорить не о чем", — сказал Корецкий.

Бизнес может взять на себя обязательства по мобилизации работников

Корецкий обратился к предприятиям, бизнесу и экономическому сектору. Он призывает разработать модель, при которой работники будут забронированы, но предприятия будут обеспечивать «прогнозируемую мобилизацию в будущем.

"Нам нужно совместно разработать новую социальную модель, при которой пусть все будут забронированы, но предприятия будут обеспечивать прогнозируемую мобилизацию людей в армию", — сказал премьер-министр.

По его мнению, такая система позволила бы заранее планировать мобилизационные потребности и уменьшить необходимость в непредсказуемых решениях. Он подчеркнул, что в случае массовой мобилизации в РФ государство может оказаться к этому не готовым и "не сможет отреагировать за один день".

Правительство должно до 1 декабря подготовить новый формат соглашений и систему бронирования с учетом предложений предпринимателей. Также власти рассматривают возможность ужесточения ответственности за уклонение от службы.

Мы писали, что Сергей Корецкий ранее заявлял, что согласно новым изменениям, бронирование работников в сфере энергетики и ОПК больше не будет составлять 100%. Он подчеркнул, что такие случаи трудоустройства будут регулярно проверяться на предмет злоупотреблений.

Новини.LIVE сообщали, что Корецкий заявил, что в настоящее время в Украине количество забронированных или имеющих отсрочку значительно превышает количество военнослужащих. Изменения в системе бронирования должны повлиять на количество злоупотреблений в этих сферах.