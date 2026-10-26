Прем'єр-міністр Сергій Корецький. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд планує до 1 грудня розробити нову систему бронювання працівників від мобілізації та пояснив ці зміни. Держава хоче розмежувати показники підприємств і їх реальну критичність для країни.

Про це повідомляє прем'єр-міністр, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Чи посилять мобілізацію через нові правила бронювання

За словами прем'єр-міністра, він розуміє що економіка має критичне значення для макрофінансово-економічної ситуації в державі. Проте, на його думку, обороноздатність має фундаментальне значення для виживання нашої України. Саме тому перегляд правил бронювання необхідне. Сергій Корецький наголосив на заході, що нові правила бронювання зовсім не означають різкого посилення мобілізації вже найближчим часом.

"Не стоїть питання на поточний момент, що мобілізація з завтрашнього дня набере якихось нових розмахів — ні", — зазначив він.

Такі зміни мають систематизувати кількість необґрунтованих бронювань в Україні та припинить постійне зростання їх кількості. Глава уряду поділився, що в першу чергу нечесно відносно військовослужбовців, які повинні мати ротації.

Читайте також:

"Дати чітке розуміння військовим, що ротація буде, бо є природня потреба, є поранені, є зниклі безвісти, є, на жаль, загиблі... Потрібно демобілізовувати й ротацію робити тим, хто давно служить", — наголосив він.

Уряд змінить підхід до бронювання працівників

Він наголосив, що високі зарплати працівників і відсутність податкових боргів не повинні автоматично означати, що підприємство є критично важливим для держави. Далі він назвав критичні сфери для країни.

"Заробітна плата і відсутність податкових боргів — це не одне і те саме, що підприємству є критично. Це важливо, це дійсно дає вибілення, вичищення і додаткові надходження, але це не дорівнює критичності. Критично – це енергетика, оборонно-промисловий комплекс, зв'язок, житлово-комунальні сервіси, аптеки, продукти, логістика і так далі", — заявив Корецький.

Окремо він пояснив, що бронювання збережуть для критично важливих працівників.

"Критичність – чіткі визначені параметри. Для тих, хто сьогодні в енергетичній чи в ОПК і або інших гарантує, що там немає за що переживати, але величезна левова доля — 90—95% – вони всі будуть переброньовані, немає за що про це говорити", — сказав Корецький.

Бізнес може взяти на себе зобов’язання щодо мобілізації працівників

Корецький звернувся до підприємств , бізнесу, економічного сектору. Він закликає придумати модель, за якою, працівники будуть заброньовані, але дадуть " прогнозовану мобілізацію в майбутньому".

"Нам потрібно придумати спільно нову соціальну модель, коли, нехай всі будуть заброньовані, але підприємства дають прогнозовану мобілізацію людей в армію", — сказав прем’єр-міністр.

На його думку, така система дала б змогу заздалегідь планувати мобілізаційні потреби та зменшити необхідність у непередбачуваних рішеннях. Він наголосив, що у випадку масової мобілізації у РФ, держава може бути не готова до цього та "не зможе відповісти за один день".

Уряд має до 1 грудня підготувати новий формат домовленостей і систему бронювання з урахуванням пропозицій підприємців. Також влада розглядає можливість посилення відповідальності від ухилення від служби.

Ми писали, що Сергій Корецький раніше заявляв, що згідно з новими змінами, бронювання працівників у сфері енергетики та ОПК більше не становитиме 100%. Він наголосив, що такі працевлаштування регулярно перевірятимуть на зловживання.

Новини.LIVE писали, що Корецький повідомив, що наразі в Україні кількість заброньованих або тих, хто має відстрочку, значно перевищує кількість військовослужбовців. Зніми в бронюванні мають вплинути на кількість зловживань в цих сферах.