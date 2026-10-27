Зеленский сообщил о подготовке трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре и президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке трехсторонней встречи представителей Украины, США и России, которую планируют провести в ноябре. Глава государства обсудил предстоящие переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере после их разговора с российским руководителем Владимиром Путиным.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

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Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб во время встречи со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. Фото: Reuters

Зеленский рассказал о подготовке переговоров с Россией

По словам президента, Стубб и Стёре проинформировали его о результатах своего разговора с Путиным. Во время контакта они подчеркнули необходимость реальных шагов для снижения напряженности, в частности в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

"Алекс и Йонас четко сказали российскому руководителю о том, что нужны реальные деэскалационные шаги в отношении нашей энергетики и инфраструктуры", — отметил Зеленский.

Стороны также обсудили подготовку трехсторонней встречи украинской, американской и российской команд, запланированной на ноябрь. Конкретную дату переговоров президент не назвал.

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По словам Зеленского, внимание уделили возможным форматам сотрудничества с европейскими партнерами для поддержки дипломатических усилий и укрепления безопасности. Глава государства подчеркнул, что Финляндия и Норвегия, которые граничат с Россией, особенно заинтересованы в надежных решениях в сфере безопасности.

"Мир должен быть, деэскалация необходима, и затягивание войны Россией должно прекратиться", — подчеркнул президент.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 27 октября Россия атаковала Украину более чем 280 беспилотниками и 16 баллистическими ракетами. Зеленский заявил об усилении ударов РФ по энергетике, логистике и городской инфраструктуре.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток. Новый срок начинается 31 октября 2026 года и продлится до 29 января 2027 года. Это уже 21-е продление военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабного вторжения РФ.