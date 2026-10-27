Зеленский сообщил о подготовке трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ

Стубб и Стьоре провели беседу с Путиным: Зеленский рассказал подробности
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке трехсторонней встречи представителей Украины, США и России, которую планируют провести в ноябре. Глава государства обсудил предстоящие переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере после их разговора с российским руководителем Владимиром Путиным.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.
Зеленский рассказал о подготовке переговоров с Россией
По словам президента, Стубб и Стёре проинформировали его о результатах своего разговора с Путиным. Во время контакта они подчеркнули необходимость реальных шагов для снижения напряженности, в частности в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.
"Алекс и Йонас четко сказали российскому руководителю о том, что нужны реальные деэскалационные шаги в отношении нашей энергетики и инфраструктуры", — отметил Зеленский.
Стороны также обсудили подготовку трехсторонней встречи украинской, американской и российской команд, запланированной на ноябрь. Конкретную дату переговоров президент не назвал.
По словам Зеленского, внимание уделили возможным форматам сотрудничества с европейскими партнерами для поддержки дипломатических усилий и укрепления безопасности. Глава государства подчеркнул, что Финляндия и Норвегия, которые граничат с Россией, особенно заинтересованы в надежных решениях в сфере безопасности.
"Мир должен быть, деэскалация необходима, и затягивание войны Россией должно прекратиться", — подчеркнул президент.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 27 октября Россия атаковала Украину более чем 280 беспилотниками и 16 баллистическими ракетами. Зеленский заявил об усилении ударов РФ по энергетике, логистике и городской инфраструктуре.
Также Новини.LIVE писал, что Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток. Новый срок начинается 31 октября 2026 года и продлится до 29 января 2027 года. Это уже 21-е продление военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабного вторжения РФ.