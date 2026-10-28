Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Глава государства Владимир Зеленский сообщил о подготовке переговоров с РФ, возможных договоренностях между Россией и США, дефиците ракет для систем Patriot, перспективах проведения выборов во время войны и неудачной подготовке столицы к зиме. Отдельно он прокомментировал скорость Starlink, а также гуманитарную миссию в оккупированных Олешках.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

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Переговоры в Абу-Даби и возможные договоренности с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил журналистам, что, по его мнению, РФ сейчас достаточно серьезно настроена на переговоры, в частности на встречу технических групп. Основными темами станут: деэскалация в энергетической и морской сферах, обмен пленными между государствами, завершение российско-украинской войны и встречи лидеров стран.

По его словам, эта встреча будет зависеть от позиции Соединенных Штатов из-за их внимания к ситуации на Ближнем Востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что соглашение США с РФ о поставках российского дизельного топлива может иметь определенные последствия. По его мнению, такое решение будет стимулировать заключение последующих договоренностей, в частности по газу, удобрениям, замороженным активам и дальнейшему снятию санкций. Россия, предлагая свои ресурсы, может создать "экономический союз" с США.

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Зеленский о возможной встрече США, Китая и РФ

Зеленский высказал свое мнение относительно формата трехсторонних переговоров с США, Россией и Китаем. По его мнению, это напоминает "новое перераспределение влияния между государствами". Он хотел, чтобы встреча Украины со странами в Абу-Даби состоялась раньше.

Зеленский о распределении территорий

По словам Зеленского, российская сторона связывает территориальный вопрос с завершением войны и гарантиями безопасности. Глава государства сообщил, что подобные решения могут обсуждать только лидеры Украины и РФ.

Кроме того, Россия стремится изменить формат безопасности в Европе и мире, а не просто добиться гарантий ненападения на свою территорию. В то же время Зеленский заявил, что без представителей Европы невозможно обсуждать гарантии безопасности и послевоенное восстановление украинского государства.

Отдельно он прокомментировал 72-часовую паузу в нанесении ударов по российским НПЗ и отметил, что она не дала результата.

Президент также прокомментировал вероятность проведения выборов в Украине: по его словам, сейчас это невозможно, ведь требуется как минимум шесть месяцев подготовки.

Зеленский о ПВО, разведданных и Starlink

Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона делится разведывательными данными с Украиной. Он заявил, что в этом году украинская сторона получала от Соединенных Штатов 12 ракет для Patriot в месяц, по его мнению, этого может быть недостаточно. Ведь Украина только за месяц потеряла 35 Patriot.

Глава государства также заявил, что военный пакет Starshield использовался для обороны Украины и противодействия "Шахедам", но в настоящее время система перестала работать, за что ответственна компания SpaceX.

Зеленский о миссии в Олешках

Украинский лидер заявил, что в настоящее время государство работает над гуманитарным разблокированием и эвакуацией жителей Олешек. Украина рассчитывает на посредничество США в этом вопросе и участие журналистов Соединенных Штатов.

Неудачная подготовка Киева к зиме

По мнению Зеленского, Киев недостаточно подготовился к зимним атакам. Он стремится создать специальный кабинет из менеджеров бизнеса и государственного управления для укрепления устойчивости столицы Украины.

По его словам, у него нет ничего личного против Кличко. Однако, по его мнению, работа по подготовке к зиме должна была быть лучше.

Зеленский о послу в США

Зеленский назвал кандидатов на пост посла в США: Юлия Свириденко, Дмитрий Кулеба и Павел Палиса. Однако Палиса отказался, поскольку хочет вернуться на фронт.

Новини.LIVE сообщали, что лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с Путиным. Владимир Зеленский раскрыл детали их разговора; известно, что эти телефонные переговоры были согласованы украинской стороной.

Мы писали, что украинский лидер также рассказал, что у вооруженных сил Украины есть три знаковые операции. Среди них: "Вивальди" в Донецкой области, "Велес" и операция десантно-штурмовых войск. По его словам, они привели к активному продвижению на фронте.