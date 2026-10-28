Зустріч Омбудсмана України Дмитра Лубінця із керівницею перемовної групи з російської сторони Яною Лантратовою. Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

В окупованих Олешках в Херсонській області протягом 30 годин вдалося зберегти режим тиші без порушень. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, гуманітарна пауза стала результатом перемовин з російською стороною та прямої координації процесу з боку Першої леді США Меланії Трамп, яка особисто опікується безпекою цивільних.

Про це повідомила перша леді США Меланія Трамп у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Реклама

В Олешках вже 30 годин бездоганно дотримуються правил режиму тиші

Українським та російським представникам вдалося забезпечити тривалу паузу в бойових діях на території Олешок. Як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, режим тиші протримався вже 30 годин поспіль, і за цей час не було зафіксовано жодного інциденту.

UKRAINE & RUSSIA HONOR OLESHKY CEASEFIRE AGREEMENT

Both nations have upheld their obligations pursuant to the humanitarian mission, as of 5:30pm Kyiv time on October 27, 2026.



Dmytro Lubinets, Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights, has confirmed. https://t.co/09EWu62aHi — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) October 27, 2026

Дмитро Лубінець висловив вдячність Першій леді Меланії Трамп за її особисту увагу до ситуації. За його словами, дружина американського президента безпосередньо залучена до координації зусиль усіх сторін процесу та приділяє власний час місії допомоги цивільним жителям Олешок.

Читайте також:

Крім того, український посадовець відзначив команду Меланії Трамп, подякувавши їм за постійну комунікацію, зусилля та послідовну підтримку цієї ініціативи.

Як зазначив Лубінець, спільна мета всіх залучених сторін полягає у забезпеченні гуманітарної допомоги цивільному населенню. Паралельно триває робота над створенням необхідних умов для безпечного виїзду з Олешок усіх мешканців, які мають таку потребу.

Новини.LIVE повідомляли, що на півдні України за сприяння Меланії Трамп розширили зону тимчасового перемир'я, яке стартувало 27 жовтня і має тривати до вечора 1 листопада. Режим тиші став наймасштабнішим локальним припиненням вогню з початку повномасштабного вторгнення.

Водночас нардеп Сергій Соболєв заявив, що є й інші окуповані Росією українські території, де українці також позбавлені доступу до гуманітарної та медичної допомоги. Він зауважив, що росіяни не пропускають туди спостерігачів, медиків та волонтерів.