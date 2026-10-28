Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Режим тиші в Олешках тримається вже 30 годин

Режим тиші в Олешках тримається вже 30 годин

Ua ru
28 жовтня 2026 10:24
Режим тиші в Олешках триває вже 30 годин: заява Дмитра Лубінця Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Зустріч Омбудсмана України Дмитра Лубінця із керівницею перемовної групи з російської сторони Яною Лантратовою. Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

В окупованих Олешках в Херсонській області протягом 30 годин вдалося зберегти режим тиші без порушень. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, гуманітарна пауза стала результатом перемовин з російською стороною та прямої координації процесу з боку Першої леді США Меланії Трамп, яка особисто опікується безпекою цивільних.

Про це повідомила перша леді США Меланія Трамп у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Реклама

В Олешках вже 30 годин бездоганно дотримуються правил режиму тиші

Українським та російським представникам вдалося забезпечити тривалу паузу в бойових діях на території Олешок. Як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, режим тиші протримався вже 30 годин поспіль, і за цей час не було зафіксовано жодного інциденту.

Дмитро Лубінець висловив вдячність Першій леді Меланії Трамп за її особисту увагу до ситуації. За його словами, дружина американського президента безпосередньо залучена до координації зусиль усіх сторін процесу та приділяє власний час місії допомоги цивільним жителям Олешок.

Читайте також:

Крім того, український посадовець відзначив команду Меланії Трамп, подякувавши їм за постійну комунікацію, зусилля та послідовну підтримку цієї ініціативи.

Як зазначив Лубінець, спільна мета всіх залучених сторін полягає у забезпеченні гуманітарної допомоги цивільному населенню. Паралельно триває робота над створенням необхідних умов для безпечного виїзду з Олешок усіх мешканців, які мають таку потребу.

Новини.LIVE повідомляли, що на півдні України за сприяння Меланії Трамп розширили зону тимчасового перемир'я, яке стартувало 27 жовтня і має тривати до вечора 1 листопада. Режим тиші став наймасштабнішим локальним припиненням вогню з початку повномасштабного вторгнення.

Водночас нардеп Сергій Соболєв заявив, що є й інші окуповані Росією українські території, де українці також позбавлені доступу до гуманітарної та медичної допомоги. Він зауважив, що росіяни не пропускають туди спостерігачів, медиків та волонтерів. 

евакуація гуманітарна допомога Херсонська область Дмитро Лубінець Олешки
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації