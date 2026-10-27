Окуповані Олешки. Фото: facebook.com/34obrmp

На тимчасово окупованих територіях України є чимало населених пунктів, де люди залишаються без доступу до гуманітарної та медичної допомоги. Російські окупанти не допускають туди міжнародні організації, спостерігачів і медиків, зокрема представників "Лікарів без кордонів".

Про це народний депутат від "Батьківщини" Сергій Соболєв заявив в ефірі Вечір.LIVE.

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Яка ситуація на окупованих територіях

За словами Соболєва, ситуація в Олешках на Херсонщині може бути не поодинокою. Він припустив, що на інших окупованих Росією територіях також є населені пункти, відрізані від гуманітарної та медичної допомоги, про які поки що не відомо публічно.

"На жаль, таких Олешек ще немало на окупованій Росією території, які обрізані від можливості надання гуманітарної, медичної допомоги, будь-якої допомоги", — наголосив депутат.

Він зазначив, що Росія не допускає до таких територій представників Міжнародного Червоного Хреста, міжнародних спостерігачів і медиків. Водночас, за словами Соболєва, Україна дозволяє міжнародним представникам відвідувати місця утримання російських військовополонених.

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Чому важлива гуманітарна операція в Олешках

Соболєв наголосив, що важливо, аби гуманітарна операція в Олешках завершилася успішно. За його словами, будь-яка провокація може мати серйозні наслідки для цивільних, які залишаються в місті.

"Але я думаю, що тут якраз дуже важливо, щоб цей перший приклад завершився успіхом. Не дай Боже будь-яка провокація, ми розуміємо, чим це може закінчитись для цих двох тисяч людей безпосередньо в Олешках", —зазначив Соболєв.

Депутат також зазначив, що важливим результатом операції стане можливість забезпечити вільний доступ до населеного пункту медиків і представників гуманітарних організацій. Це дозволило б надавати людям необхідну допомогу незалежно від того, чи погодяться вони залишити місто.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що перша леді США Меланія Трамп заявила про розширення зони локального припинення вогню за межі окупованих Олешок на Херсонщині. За її словами, це має забезпечити безпечний проїзд гуманітарних конвоїв, а початок перемир’я прискорили на два дні, щоб захистити цивільних і полегшити доставку допомоги.

Також Новини.LIVE писали, що омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про дотримання домовленостей щодо режиму тиші в Олешках. Припинення вогню розпочалося 27 жовтня о 03:00 за київським часом і має забезпечити проведення гуманітарної операції, зокрема доставку допомоги та підготовку до евакуації цивільних.