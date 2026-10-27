Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що режим тиші в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області виконується в повному обсязі. Жодного порушення не зафіксовано з обох сторін — Росії та України.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у Facebook у вівторок, 27 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Режим тиші в Олешках

Станом на 17:30 27 жовтня Україна та Росія продовжують дотримуватися режиму тиші на визначених ділянках, де проводять гуманітарну місію.

Він набув чинності сьогодні о 03:00 за київським часом, що відповідає 04:00 за московським.

Режим тиші триватиме до 1 листопада 22:59 год.

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Лубінець нагадав, що гуманітарна місія проводиться спільно з Уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою за посередництва та координації Першої леді США Меланії Трамп.

"Сподіваюся, що надалі триватиме все згідно з узгодженим планом і нам вдасться допомогти цивільним громадянам, які так очікують допомоги в Олешках", — додав він.

Допис Лубінця. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на керівника ОП Кирила Буданова, в Олешках розпочалася масштабна евакуаційна операція з порятунку мирних жителів, для проведення якої сторони погодили взаємне припинення вогню. Координацією заходів безпосередньо на місці займається Лубінець.

А повідомив головний радник першої леді США Меланії Трамп Марк Бекмен зазначив, що мешканці Олешок матимуть право самостійно визначити місце евакуації. За його словами, Росія запевнила Україну та США, що поважатиме рішення цивільних.